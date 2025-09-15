Песков: кампания против гриппа в Кремле организована на должном уровне

15 сентября эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что новый вариант коронавируса «Стратус» не приведет к пандемии. По его словам, штамм отличается повышенной заразностью, но представляет собой мутацию уже известных субвариантов COVID-19. Он подчеркнул, что заболеваемость вырастет, однако масштабного кризиса не ожидается. Эпидемиолог также отметил, что прививка от гриппа помогает врачам быстрее отличить COVID-19 от других инфекций: у привитых пациентов с кашлем и температурой чаще диагностируют коронавирус. Для варианта «Стратус» характерны осиплость и хрипота голоса, хотя этот симптом не всегда является точным показателем болезни.