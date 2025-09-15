Песков: кампания против гриппа в Кремле организована на должном уровне
В Кремле вакцинация от гриппа доступна для всех сотрудников, и многие этой возможностью уже воспользовались. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Все желающие имеют возможность сделать прививку от гриппа, многие этим пользуются. Прививочная кампания организована на должном уровне», – сказал представитель Кремля.
До этого Песков сообщил, что президент Владимир Путин проведет по видеосвязи церемонию открытия новых объектов Роспотребнадзора в различных регионах. Мероприятие приурочено ко Дню образования государственной санитарно-эпидемиологической службы.
15 сентября эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что новый вариант коронавируса «Стратус» не приведет к пандемии. По его словам, штамм отличается повышенной заразностью, но представляет собой мутацию уже известных субвариантов COVID-19. Он подчеркнул, что заболеваемость вырастет, однако масштабного кризиса не ожидается. Эпидемиолог также отметил, что прививка от гриппа помогает врачам быстрее отличить COVID-19 от других инфекций: у привитых пациентов с кашлем и температурой чаще диагностируют коронавирус. Для варианта «Стратус» характерны осиплость и хрипота голоса, хотя этот симптом не всегда является точным показателем болезни.