Онищенко: новой пандемии из-за геноварианта коронавируса «Стратус» не будет
Новый вариант коронавируса «Стратус» не приведет к новой пандемии, несмотря на повышенную заразность. Об этом эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко сообщил ТАСС.
По его словам, «Стратус» является мутацией двух субштаммов COVID-19 и обладает высокой контагиозностью, то есть активнее заражает. Однако он уверен, что пандемии не будет, хотя заболеваемость и возрастет, как это происходит с гриппом.
Онищенко отметил, что в текущем веке коронавирус трижды атаковал человечество: в виде SARS, MERS и COVID-19. Согласно официальной статистике, COVID-19 переболели более 778 млн человек, а свыше 7 млн скончались. Пандемия завершилась, но вирус продолжает циркулировать.
Эпидемиолог также сообщил, что прививка от гриппа помогает врачам быстрее отличать COVID-19 от других инфекций. Если привитый пациент обращается с температурой и кашлем, вероятнее всего, это коронавирус. Для варианта «Стратус» характерны хрипота и осиплость голоса, но этот симптом не всегда точно указывает на заболевание.
6 сентября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщала «РИА Новости», что новые геноварианты COVID-19 не меняют симптомов заболевания и остаются вирусами, вызывающими респираторную инфекцию с разными клиническими симптомами. По ее словам, коронавирус стал сезонным заболеванием, при этом специалисты наблюдают за ним гораздо тщательнее, чем за другими респираторными сезонными вирусами.