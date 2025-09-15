Онищенко: новой пандемии из-за геноварианта коронавируса «Стратус» не будет

Эпидемиолог также сообщил, что прививка от гриппа помогает врачам быстрее отличать COVID-19 от других инфекций. Если привитый пациент обращается с температурой и кашлем, вероятнее всего, это коронавирус. Для варианта «Стратус» характерны хрипота и осиплость голоса, но этот симптом не всегда точно указывает на заболевание.