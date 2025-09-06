Газета
Главная / Общество /

Роспотребнадзор оценил влияние новых вариантов коронавируса на заболеваемость

Ведомости

Новые геноварианты COVID-19 не меняют симптомов заболевания и остаются вирусами, которые вызывают респираторную инфекцию с разными клиническими симптомами. Об этом сообщила «РИА Новости» руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Попова указала, что коронавирус стал сезонным заболеванием. В то же время специалисты наблюдают за ним гораздо тщательнее, чем за другими респираторными сезонными вирусами. Роспотребнадзор на протяжении шестой недели наблюдает подъем заболеваемости COVID-19.

«Новые геноварианты коронавируса не меняют эту картину. Их уже было несколько, все они обсуждались, информацию мы даем постоянно», – подчеркнула глава ведомства.

Глава Роспотребнадзора призвала преждевременно не говорить о победе над COVID-19

Общество

26 августа Попова заявила, что Роспотребнадзор с конца июля фиксирует в России рост заболеваемости новым штаммом COVID-19 стратус. Он характеризуется высокой заразностью, но переносится легко. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала стратус как вариант «под наблюдением». Это означает, что он распространяется быстрее, чем иные штаммы коронавируса, но изучен недостаточно и требует усиленного мониторинга.

Характерным симптомом стратуса в отличие от других штаммов COVID-19 является осиплость голоса, ощущение сухости и раздражения в горле, говорила «Ведомостям» врач-терапевт медицинской компании «Сберздоровье» Ирина Прошина. В остальном симптомы, характерные для нового штамма, схожи с проявлениями ОРВИ. У пациентов наблюдается насморк, сухой либо влажный кашель, болезненные ощущения в мышцах и суставах и повышение температуры тела.

