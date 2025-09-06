Роспотребнадзор оценил влияние новых вариантов коронавируса на заболеваемость

26 августа Попова заявила, что Роспотребнадзор с конца июля фиксирует в России рост заболеваемости новым штаммом COVID-19 стратус. Он характеризуется высокой заразностью, но переносится легко. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала стратус как вариант «под наблюдением». Это означает, что он распространяется быстрее, чем иные штаммы коронавируса, но изучен недостаточно и требует усиленного мониторинга.