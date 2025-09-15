Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МИД Болгарии выразил демарш послу РФ из-за инцидента с БПЛА в Польше

Ведомости

Посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова получила письменный демарш от МИД Болгарии в связи с беспилотниками, якобы нарушившими воздушное пространство Польши. Ее вызвали на встречу в ведомство, говорится в заявлении на его сайте.

Болгарские дипломаты осудили инцидент с БПЛА в Польше, который в Европе называют российской провокацией, и выразили «солидарность своему союзнику и партнеру». Таким же образом в дипведомстве прокомментировали похожую ситуацию в Румынии, произошедшую 13 сентября.

«Мое личное мнение, что речь в данной ситуации идет о сознательной провокации со стороны Украины, а, возможно, и Польши, чтобы дополнительно повысить градус конфронтации», - заявила ТАСС Митрофанова. По ее словам, в ведомстве она объяснила, что Минобороны отрицает причастность России к нарушению воздушного пространства. Дипломат подчеркнула, что указанные аппараты физически не могли преодолеть расстояние более 700 км.

15 сентября МИД Великобритании вызвал посла России Андрея Келина по тем же причинам. 10 сентября премьер Польши Дональд Туск заявил, что над его страной были сбиты «представлявшие опасность» дроны якобы российского производства. Минобороны РФ сообщило, что целей для поражения на территории Польши не было.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте