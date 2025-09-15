МИД Болгарии выразил демарш послу РФ из-за инцидента с БПЛА в Польше

«Мое личное мнение, что речь в данной ситуации идет о сознательной провокации со стороны Украины, а, возможно, и Польши, чтобы дополнительно повысить градус конфронтации», - заявила ТАСС Митрофанова. По ее словам, в ведомстве она объяснила, что Минобороны отрицает причастность России к нарушению воздушного пространства. Дипломат подчеркнула, что указанные аппараты физически не могли преодолеть расстояние более 700 км.