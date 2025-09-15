МИД Болгарии выразил демарш послу РФ из-за инцидента с БПЛА в Польше
Посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова получила письменный демарш от МИД Болгарии в связи с беспилотниками, якобы нарушившими воздушное пространство Польши. Ее вызвали на встречу в ведомство, говорится в заявлении на его сайте.
Болгарские дипломаты осудили инцидент с БПЛА в Польше, который в Европе называют российской провокацией, и выразили «солидарность своему союзнику и партнеру». Таким же образом в дипведомстве прокомментировали похожую ситуацию в Румынии, произошедшую 13 сентября.
«Мое личное мнение, что речь в данной ситуации идет о сознательной провокации со стороны Украины, а, возможно, и Польши, чтобы дополнительно повысить градус конфронтации», - заявила ТАСС Митрофанова. По ее словам, в ведомстве она объяснила, что Минобороны отрицает причастность России к нарушению воздушного пространства. Дипломат подчеркнула, что указанные аппараты физически не могли преодолеть расстояние более 700 км.
15 сентября МИД Великобритании вызвал посла России Андрея Келина по тем же причинам. 10 сентября премьер Польши Дональд Туск заявил, что над его страной были сбиты «представлявшие опасность» дроны якобы российского производства. Минобороны РФ сообщило, что целей для поражения на территории Польши не было.