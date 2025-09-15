15 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сейчас Североатлантический альянс де-факто находится в состоянии войны с Россией, так как оказывает косвенную и прямую поддержку Украине. Он подчеркнул, что сейчас именно страны Европы отдаляют Москву и Киев от мирного урегулирования. До этого, комментируя инцидент с БПЛА в Польше, представитель Кремля заявил, что эти государства часто обвиняют Россию в чем-либо, не предоставляя доказательств.