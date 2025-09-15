МИД Великобритании вызвал российского посла из-за БПЛА в Польше и Румынии
Посла России Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании из-за якобы нарушений воздушного пространства Польши и Румынии, говорится в заявлении ведомства.
«МИД Великобритании вызвал посла России в связи со значительным и беспрецедентным нарушением воздушного пространства НАТО», – сообщили представители министерства.
10 сентября премьер Польши Дональд Туск заявил, что над его страной были сбиты «представлявшие опасность» дроны якобы российского производства. Минобороны РФ сообщило, что целей для поражения на территории Польши не было.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский говорил, что союзникам стоит рассмотреть вопрос о создании бесполетной зоны над территорией Украины. Он посчитал выгодным для своей страны вариант, при котором Украина попросил Европу сбивать российские дроны. После этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что реализация этой идеи будет означать войну альянса с РФ.
15 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сейчас Североатлантический альянс де-факто находится в состоянии войны с Россией, так как оказывает косвенную и прямую поддержку Украине. Он подчеркнул, что сейчас именно страны Европы отдаляют Москву и Киев от мирного урегулирования. До этого, комментируя инцидент с БПЛА в Польше, представитель Кремля заявил, что эти государства часто обвиняют Россию в чем-либо, не предоставляя доказательств.