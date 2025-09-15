В Раде заявили о движении украинского конфликта к завершению
Конфликт на Украине находится на завершающем этапе, сообщил депутат Верховной рады Федор Вениславский, передает украинское издание «Страна».
«Сейчас, когда очевидно, что война идет к завершению. Это кто-то признает, кто-то не признает, но фактически мы двигаемся в этом направлении», - заявил он.
Вениславский также отметил, что по этой причине «появляются политические действия разных политических сил».
15 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина не демонстрирует гибкости в позиции по урегулированию конфликта и не проявляет готовности к серьезному обсуждению. Он напомнил, что любые контакты на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены. При этом, по его словам, не хочет ими заниматься ни украинская, ни европейская сторона.