Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Раде заявили о движении украинского конфликта к завершению

Ведомости

Конфликт на Украине находится на завершающем этапе, сообщил депутат Верховной рады Федор Вениславский, передает украинское издание «Страна».

«Сейчас, когда очевидно, что война идет к завершению. Это кто-то признает, кто-то не признает, но фактически мы двигаемся в этом направлении», - заявил он.

Вениславский также отметил, что по этой причине «появляются политические действия разных политических сил».

15 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина не демонстрирует гибкости в позиции по урегулированию конфликта и не проявляет готовности к серьезному обсуждению. Он напомнил, что любые контакты на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены. При этом, по его словам, не хочет ими заниматься ни украинская, ни европейская сторона.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте