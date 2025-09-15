Песков: Киев не проявляет готовности к серьезному урегулированию
Украина не демонстрирует гибкости в позиции по урегулированию конфликта и не проявляет готовности к серьезному обсуждению. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Есть призывы к встрече незамедлительной, но скорее это направлено на эмоциональный эффект. Если встреча пройдет неподготовленной, она будет абсолютно бесполезна», – отметил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что любые контакты на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, чтобы в ходе такого диалога были зафиксированы те наработки, которые нужно заранее сделать на экспертном уровне. Но, по его словам, готовности заниматься этим ни у Киева, ни у европейцев нет.
15 сентября украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнув, что ключевым условием должен стать режим прекращения огня. По его словам, Москва к встрече пока не готова. Зеленский добавил, что согласен обсуждать территориальные вопросы напрямую с российским лидером при поддержке международных партнеров.
5 сентября на пленарной сессии ВЭФа Путин говорил, что не видит большого смысла в прямых контактах с Зеленским, однако готов к ним. При этом он подчеркнул, что достичь договоренностей по ключевым вопросам будет практически невозможно. Президент отметил, что даже при наличии политической воли существуют юридико-технические сложности: для заключения соглашений потребуется отменить военное положение, провести выборы и референдумы. Путин также назвал Москву лучшим местом для возможных переговоров.