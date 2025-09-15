Песков: Киев не проявляет готовности к серьезному урегулированию

5 сентября на пленарной сессии ВЭФа Путин говорил, что не видит большого смысла в прямых контактах с Зеленским, однако готов к ним. При этом он подчеркнул, что достичь договоренностей по ключевым вопросам будет практически невозможно. Президент отметил, что даже при наличии политической воли существуют юридико-технические сложности: для заключения соглашений потребуется отменить военное положение, провести выборы и референдумы. Путин также назвал Москву лучшим местом для возможных переговоров.