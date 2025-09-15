Захарова: ЕС сам окружил себя «колючей проволокой»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Евросоюза идут по пути худших практик, вводя все больше ограничений и фактически изолируя себя.
В качестве примера она привела недавнее решение «заколотить» границу со своей стороны.
«Удивительная история, как Европейский союз идет по пути худших практик того, чем всю жизнь пугали, то есть советской системы, то есть взяли и сами себя как-то окружили колючей проволокой, самим себе чего-то все время запрещают, своим собственным гражданам», – сказала дипломат (цитата по ТАСС).
Это заявление прозвучало после того, как в 12 сентября Польша закрыла границу с Белоруссией. Премьер-министр Польши Дональд Туск объяснил это решение «интересами безопасности» в связи с началом активной фазы российско-белорусских военных учений «Запад-2025».
В Кремле подчеркивали, что маневры носят плановый характер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что учения не направлены против третьих стран и являются продолжением сотрудничества России и Белоруссии.
13 сентября издание Politico сообщило, что Евросоюз собирается ужесточить визовую политику для граждан России и до конца года представить обновленные рекомендации по выдаче виз. Восточноевропейские страны давно выступают за дополнительные ограничения. Однако, несмотря на это, визовая политика формально остается в ведении стран-членов ЕС, и Еврокомиссия не может наложить полный запрет на въезд россиян. Это приводит к значительным различиям в подходах к выдаче виз между разными странами блока.