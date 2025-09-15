Захарова: ЕС сам окружил себя «колючей проволокой»

13 сентября издание Politico сообщило, что Евросоюз собирается ужесточить визовую политику для граждан России и до конца года представить обновленные рекомендации по выдаче виз. Восточноевропейские страны давно выступают за дополнительные ограничения. Однако, несмотря на это, визовая политика формально остается в ведении стран-членов ЕС, и Еврокомиссия не может наложить полный запрет на въезд россиян. Это приводит к значительным различиям в подходах к выдаче виз между разными странами блока.