Путин поздравил Евгения Солнцева с результатом на выборах в Оренбуржье
Президент России Владимир Путин поздравил Евгения Солнцева с результатом на выборах главы Оренбургской области.
На церемонии открытия новых объектов Роспотребнадзора в регионах страны Путин поинтересовался у действующего губернатора, как прошли выборы.
Солнцев сообщил, что явка составила 49%, а по предварительным данным за него проголосовали 84% избирателей. «Поздравляю вас, удачи», – сказал президент (цитата по «РИА Новости»).
14 сентября завершился единый день голосования. В этом году граждане выбирали глав 21 субъекта Федерации. 20 губернаторов баллотировались от «Единой России». Один глава региона шел как самовыдвиженец. В 20 субъектах проходили прямые выборы, а в одном главу выбирали через парламент. Все действующие губернаторы одержали победу.