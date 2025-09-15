Путин поздравил Евгения Солнцева с результатом на выборах в Оренбуржье

14 сентября завершился единый день голосования. В этом году граждане выбирали глав 21 субъекта Федерации. 20 губернаторов баллотировались от «Единой России». Один глава региона шел как самовыдвиженец. В 20 субъектах проходили прямые выборы, а в одном главу выбирали через парламент. Все действующие губернаторы одержали победу.