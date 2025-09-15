Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин поздравил Евгения Солнцева с результатом на выборах в Оренбуржье

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил Евгения Солнцева с результатом на выборах главы Оренбургской области.

На церемонии открытия новых объектов Роспотребнадзора в регионах страны Путин поинтересовался у действующего губернатора, как прошли выборы.

Солнцев сообщил, что явка составила 49%, а по предварительным данным за него проголосовали 84% избирателей. «Поздравляю вас, удачи», – сказал президент (цитата по «РИА Новости»).

14 сентября завершился единый день голосования. В этом году граждане выбирали глав 21 субъекта Федерации. 20 губернаторов баллотировались от «Единой России». Один глава региона шел как самовыдвиженец. В 20 субъектах проходили прямые выборы, а в одном главу выбирали через парламент. Все действующие губернаторы одержали победу.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте