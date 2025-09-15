Газета
Главная / Политика /

Итоги губернаторских выборов – 2025

Все действующие главы регионов одержали победу
Михаил Беляев
Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

14 сентября завершился единый день голосования. В этом году граждане выбирали глав 21 субъекта Федерации. 20 губернаторов баллотировались от «Единой России». Один глава региона шел как самовыдвиженец. В 20 субъектах проходили прямые выборы, а в одном главу выбирали через парламент. Все действующие губернаторы одержали победу.

ЦИК публикует полученные ими результаты по итогам обработки 100% голосов.

Врио глав регионов

  • В Оренбургской области победил врио губернатора Евгений Солнцев с результатом 83,85%.

  • В Еврейской автономной области врио главы Мария Костюк побеждает с результатом 83,02%.

  • Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь набирает на выборах в регионе 81,25% голосов.

  • Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер набирает 61,30%.

  • Члены Собрания депутатов Ненецкого автономного округа (НАО) избрали губернатором Ирину Гехт. Она была врио главы региона, а до этого занимала пост премьера Запорожской области.

Действующие губернаторы

  • Глава Татарстана Рустам Минниханов набирает на выборах в регионе 88,09% голосов. Это его четвертая победа на выборах.

  • Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко переизбрался с результатом 84,21%.

  • Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев получил 83,17% голосов, сохранив за собой кресло главы региона.

  • Губернатор Севастополя Михаил Развожаев («Единая Россия») сохраняет свое кресло: за него проголосовали 81,72% избирателей.

  • В Брянской области губернатор Александр Богомаз набрал 78,78% голосов избирателей и остался на новый срок.

От чего зависела явка на губернаторских выборах 2025 года

Политика / Демократия

  • Губернатор Пермского края Денис Махонин набирает 70,94%.

  • Губернатор Костромской области Сергей Ситников победил с результатом 67,63%.

  • Глава Чувашии Олег Николаев переизбрался с результатом 67,07%. Он был единственным самовыдвиженцем на выборах (является членом партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»).

  • В Новгородской области побеждает врио губернатора Александр Дронов с результатом 62,19%.

  • В Иркутской области победу одерживает действующий губернатор Игорь Кобзев, получивший 60,79% голосов.

