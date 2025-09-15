Итоги губернаторских выборов – 2025

Итоги губернаторских выборов – 2025Все действующие главы регионов одержали победу
14 сентября завершился единый день голосования. В этом году граждане выбирали глав 21 субъекта Федерации. 20 губернаторов баллотировались от «Единой России». Один глава региона шел как самовыдвиженец. В 20 субъектах проходили прямые выборы, а в одном главу выбирали через парламент. Все действующие губернаторы одержали победу.
ЦИК публикует полученные ими результаты по итогам обработки 100% голосов.
Врио глав регионов
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн получает 86,9%.
В Оренбургской области победил врио губернатора Евгений Солнцев с результатом 83,85%.
В Еврейской автономной области врио главы Мария Костюк побеждает с результатом 83,02%.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь набирает на выборах в регионе 81,25% голосов.
Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов набирает 73,84%.
Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн получает 70,04% голосов.
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер набирает 61,30%.
Члены Собрания депутатов Ненецкого автономного округа (НАО) избрали губернатором Ирину Гехт. Она была врио главы региона, а до этого занимала пост премьера Запорожской области.
Действующие губернаторы
Глава Татарстана Рустам Минниханов набирает на выборах в регионе 88,09% голосов. Это его четвертая победа на выборах.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко переизбрался с результатом 84,21%.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев получил 83,17% голосов, сохранив за собой кресло главы региона.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев («Единая Россия») сохраняет свое кресло: за него проголосовали 81,72% избирателей.
В Брянской области губернатор Александр Богомаз набрал 78,78% голосов избирателей и остался на новый срок.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша получил 72,24% голосов.
Губернатор Пермского края Денис Махонин набирает 70,94%.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников победил с результатом 67,63%.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский получает 67,32% голосов.
Глава Чувашии Олег Николаев переизбрался с результатом 67,07%. Он был единственным самовыдвиженцем на выборах (является членом партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»).
В Камчатской области побеждает Владимир Солодов с результатом 62,97%.
В Новгородской области побеждает врио губернатора Александр Дронов с результатом 62,19%.
В Иркутской области победу одерживает действующий губернатор Игорь Кобзев, получивший 60,79% голосов.