Нетаньяху заявил о необходимости готовиться к экономической изоляции Израиля
Израиль сталкивается с угрозой растущей экономической изоляции и должен переходить к модели, основанной на самообеспечении. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, выступая на конференции в Иерусалиме, пишет The Times of Israel.
По его словам, «осаду» Израиля организуют несколько государств, включая Катар.
«В ближайшие годы нам нужно будет укрепить нашу независимую оружейную промышленность, чтобы мы могли быть самостоятельными в производстве оружия, в экономике, связанной с вооружением, и в промышленном потенциале для его выпуска. Именно поэтому мы прорвем эту блокаду», – сказал Нетаньяху.
15 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на внеочередном саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества в Дохе заявил, что без санкций меры против Израиля окажутся неэффективными. По его словам, цель правительства Нетаньяху – «сохранение резни и геноцида в Палестине, а также создание нестабильности в регионе».
Эрдоган подчеркнул, что исламский мир обладает ресурсами для противодействия «экспансионистским амбициям Израиля». Он приветствовал решение ряда стран признать Палестину, но отметил, что без санкций эти шаги будут иметь ограниченный эффект. Турецкий лидер также призвал добиваться привлечения израильских чиновников к ответственности в международных судах и активизировать дипломатические усилия по усилению экономической блокады Израиля.