Нетаньяху заявил о необходимости готовиться к экономической изоляции Израиля

«В ближайшие годы нам нужно будет укрепить нашу независимую оружейную промышленность, чтобы мы могли быть самостоятельными в производстве оружия, в экономике, связанной с вооружением, и в промышленном потенциале для его выпуска. Именно поэтому мы прорвем эту блокаду», – сказал Нетаньяху.