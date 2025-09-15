Эрдоган на саммите ОИС призвал к санкциям против Израиля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на внеочередном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Дохе заявил, что без введения конкретных санкций меры против Израиля не будут эффективными. Его слова передает Hurriyet.
«Этот менталитет может выжить, если его преступления останутся безнаказанными. Геноцидный Израиль должен быть остановлен. Израиль не остановится без санкций», – подчеркнул Эрдоган.
По его словам, целью правительства израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху является «сохранение резни и геноцида в Палестине, а также создание нестабильности в регионе». Эрдоган отметил, что исламский мир обладает мудростью и возможностями, чтобы противостоять «экспансионистским амбициям Израиля».
Турецкий лидер приветствовал решение ряда стран признать Палестину, однако добавил, что эти шаги «будут иметь ограниченный эффект без санкций». Он также заявил о необходимости привлечения израильских чиновников к ответственности с помощью международного права и предложил усилить дипломатические усилия для экономической изоляции Израиля.
Эрдоган напомнил, что Турция уже прекратила все торговые отношения с Израилем на 1,5 года, и выразил готовность делиться опытом своей страны в сфере оборонной промышленности с «братскими государствами».
Он подчеркнул, что конечной целью должно стать создание независимого палестинского государства в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме.
12 сентября Генассамблея ООН подавляющим большинством одобрила принятие резолюции, в которой утверждены шаги, необходимые для реализации решения о двух государствах – Израиле и Палестине. Документ получил 142 голоса «за» и 10 «против». Воздержались от голосования 12 стран.
Декларация, одобренная ГА ООН, выражает осуждение в отношении палестинской группировки «Хамас», напавшей в октябре 2023 г. на Израиль. Кроме того, государства осудили нападения Израиля на граждан и инфраструктуру в секторе Газа, которые вызвали на этой территории голод и «разрушительную гуманитарную катастрофу».