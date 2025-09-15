Эрдоган на саммите ОИС призвал к санкциям против Израиля

Декларация, одобренная ГА ООН, выражает осуждение в отношении палестинской группировки «Хамас», напавшей в октябре 2023 г. на Израиль. Кроме того, государства осудили нападения Израиля на граждан и инфраструктуру в секторе Газа, которые вызвали на этой территории голод и «разрушительную гуманитарную катастрофу».