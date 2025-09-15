Генконсульство Испании в Москве возобновило прием заявлений на визы
Генеральное консульство Испании в Москве снова принимает заявления на визы. Сайт визового центра BLS удалил уведомление о приостановке работы, размещенное на странице до этого.
13 сентября визовый центр сообщал, что генконсульство временно не будет принимать документы из-за технических причин. Теперь на сайте размещено лишь уточнение о том, что запись на подачу документов бесплатна.
Испания остается одной из стран ЕС, выдававших значительное количество виз россиянам после начала спецоперации на Украине. Так, в 2024 г. испанские власти оформили гражданам России около 111 000 виз, при этом доля отказов составила 13%. На Испанию пришлось 20,7% от общего числа выданных россиянам шенгенских виз.
Лидером по количеству виз в 2024 г. стала Италия – 153 000. Далее следуют Франция (124 000) и Греция (59 700). Всего же, по данным Еврокомиссии, в 2024 г. россияне получили более 500 000 шенгенских виз, что выше показателя 2023 г., но значительно ниже уровня до пандемии и спецоперации: в 2019 г. было выдано более 4 млн виз.