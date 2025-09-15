Генконсульство Испании в Москве возобновило прием заявлений на визы

Лидером по количеству виз в 2024 г. стала Италия – 153 000. Далее следуют Франция (124 000) и Греция (59 700). Всего же, по данным Еврокомиссии, в 2024 г. россияне получили более 500 000 шенгенских виз, что выше показателя 2023 г., но значительно ниже уровня до пандемии и спецоперации: в 2019 г. было выдано более 4 млн виз.