Le Monde: условия Трампа по санкциям против России неприемлемы для ЕС

Однако в Брюсселе эти требования встретили сопротивление. Европейские дипломаты заявили, что не готовы присоединиться к таможенной войне США с Пекином и не намерены отказываться от китайского рынка во имя антироссийских санкций. «Это не значит, что мы не должны принимать никаких мер», – сказал один европейский чиновник, уточнив, что введение тарифов против Китая и Индии не соответствует интересам ЕС.