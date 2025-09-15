Le Monde: условия Трампа по санкциям против России неприемлемы для ЕС
Условия президента США Дональда Трампа, на которых он готов усилить санкции против России, неприемлемы для Евросоюза (ЕС), пишет Le Monde.
По данным издания, во время телефонного разговора с лидерами стран «коалиции желающих» 4 сентября Трамп потребовал, чтобы наиболее вовлеченные в поддержку Украины государства полностью отказались от импорта российской нефти и газа, а также заняли жесткую позицию в отношении Китая, который помогает Москве обходить западные ограничения.
Однако в Брюсселе эти требования встретили сопротивление. Европейские дипломаты заявили, что не готовы присоединиться к таможенной войне США с Пекином и не намерены отказываться от китайского рынка во имя антироссийских санкций. «Это не значит, что мы не должны принимать никаких мер», – сказал один европейский чиновник, уточнив, что введение тарифов против Китая и Индии не соответствует интересам ЕС.
ЕС опасается, что окажется «водосбросом» для китайских товаров в случае торгового конфликта США и КНР, а также понесет серьезные экономические издержки. В Брюсселе подчеркивают, что цель ЕС – ужесточение санкций именно против России и компаний, которые помогают Москве обходить ограничения, но не ослабление собственной экономики.
12 сентября минфин США экстренно созвал финансовых лидеров стран «большой семерки» (G7) на встречу, в рамках которой представители объединения обсудили меры усиления давления на Россию с целью завершить украинский кризис. Для этого США призывают страны ЕС и G7 ввести «существенные пошлины» против Китая и Индии, чтобы заставить их прекратить закупки российской нефти.