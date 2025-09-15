Газета
Политика

Великобритания и Швеция присоединятся к инициативе НАТО «Восточный страж»

Ведомости

Испания, Италия, Великобритания и Швеция объявили о скором присоединении к операции НАТО «Восточный страж», направленной на усиление обороны восточного фланга альянса после инцидента с беспилотниками в Польше. Об этом говорится в заявлении НАТО, передают «РИА Новости».

Как уточнили в альянсе, 14 сентября в Польшу прибыли три вертолета из Чехии, а четыре немецких истребителя Eurofighter уже готовы к развертыванию на авиабазе на северо-востоке страны. Кроме того, Дания предоставит истребители и фрегат противовоздушной обороны.

12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о запуске инициативы «Восточный страж», которая усилит оборону восточного фланга на фоне инцидента в воздушном пространстве Польши. В ближайшие дни альянс начнет использовать силы Дании, Франции, Великобритании, Германии и других союзников в рамках инициативы. Днем ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна в ходе мероприятий по защите восточного фланга и Польши направит три истребителя Rafale.

В ночь на 10 сентября Польша зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 беспилотников. По словам польского премьера Дональда Туска, речь идет о «провокации» с якобы участием российских дронов, некоторые из которых летели со стороны Белоруссии. Тогда Варшава применила 4 ст. НАТО, которая предусматривает проведение консультаций государств-членов в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из них. На это Минобороны России завило, что целей поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км.

