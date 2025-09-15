Трамп заявил об ударе армии США по судну венесуэльских наркокартелей
Президент США Дональд Трамп сообщил, что вооруженные силы США нанесли второй кинетический удар по «жестоким наркокартелям» в зоне ответственности Южного командования. Об этом написал в соцсети Truth Social.
По словам американского лидера, атака была проведена утром, когда «подтвержденные наркотеррористы из Венесуэлы находились в международных водах и перевозили незаконные наркотики, направлявшиеся в США».
В результате удара погибли трое мужчин, которых Трамп назвал террористами. Он подчеркнул, что среди американских военных жертв нет.
«Если вы перевозите наркотики, которые могут убить американцев, мы охотимся за вами! Эти картели десятилетиями разрушали американские сообщества и убивали миллионы наших граждан. Больше никогда», – написал Трамп. Президент добавил, что действия картелей представляют угрозу национальной безопасности и жизненно важным интересам США, а американские военные будут продолжать уничтожать подобные угрозы.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что недавние инциденты между его страной и Соединенными Штатами являются актами «агрессии» со стороны Вашингтона, а не проявлением напряженности в двусторонних отношениях. По его словам, контакты между правительствами Венесуэлы и США прерваны по инициативе Вашингтона.
В ночь на 3 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные ликвидировали 11 членов венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua. По его словам, атака была совершена по его приказу в зоне ответственности Южного командования вооруженных сил США. Тогда Мадуро обвинил Вашингтон в стремлении завладеть ресурсами страны, а также в намерении сменить власть в Венесуэле.