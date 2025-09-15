Трамп заявил об ударе армии США по судну венесуэльских наркокартелей

В ночь на 3 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные ликвидировали 11 членов венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua. По его словам, атака была совершена по его приказу в зоне ответственности Южного командования вооруженных сил США. Тогда Мадуро обвинил Вашингтон в стремлении завладеть ресурсами страны, а также в намерении сменить власть в Венесуэле.