Мадуро обвинил США в агрессии против Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что недавние инциденты между его страной и Соединенными Штатами являются актами «агрессии» со стороны Вашингтона, а не проявлением напряженности в двусторонних отношениях. Его слова передают Reuters.
«Это агрессия по всем направлениям: судебная агрессия, когда они объявляют нас преступниками, политическая агрессия с их ежедневными угрожающими заявлениями, дипломатическая агрессия и непрекращающаяся агрессия военного характера», – подчеркнул Мадуро.
По его словам, контакты между правительствами Венесуэлы и США прерваны по инициативе Вашингтона. «Связь с правительством США была прервана, они сами ее прервали своими угрозами бомб, смерти и шантажа», – заявил он, уточнив, что ограниченные каналы связи сохраняются только для решения гуманитарных вопросов, в частности, репатриации граждан.
В ночь на 3 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные ликвидировали 11 членов венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua. По его словам, атака была совершена по его приказу в зоне ответственности Южного командования вооруженных сил США. Глава Белого дома назвал TDA террористической организацией, «действующей под контролем Мадуро, ответственной за массовые убийства, наркотрафик, сексуальную торговлю и акты насилия и террора по всей территории США и Западного полушария». Тогда Мадуро обвинил Вашингтон в стремлении завладеть ресурсами страны, а также в намерении сменить власть в Венесуэле.
11 сентября Мадуро ввел в стране план активной обороны, который получил название «Независимость 200». План предполагает развертывание оперативных мероприятий вооруженных сил и народного ополчения по комплексной обороне на территории всей страны.