В Венесуэле ввели в действие план активной обороны страны

Мадуро позже дал приказ об отправке 25 000 военнослужащих национальных боливарианских вооруженных сил (FANB) для охраны границ с Колумбией и на побережье Карибского моря и Атлантического океана. По его словам, мера принята «для усиления операций подразделений быстрого реагирования (URRAS) в двусторонней зоне мира с Колумбией и на побережье Карибского моря, от Ла-Гуахиры до Фалькона, а также для усиления всех операций на восточном побережье Карибского моря и Атлантического океана в штатах Нуэва-Эспарта, Сукре и Дельта-Амакуро». Главной целью мобилизации Мадуро назвал защиту национального суверенитета и безопасности, а также борьбу за мир.