Мадуро приказал мобилизовать 25 000 военных для охраны границ
Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал приказ об отправке 25 000 военнослужащих национальных боливарианских вооруженных сил (FANB) для охраны границ с Колумбией и на побережье Карибского моря и Атлантического океана. Глава государства сообщил об этом в своем Telegram-канале.
По его словам, мера принята «для усиления операций подразделений быстрого реагирования (URRAS) в двусторонней зоне мира с Колумбией и на побережье Карибского моря, от Ла-Гуахиры до Фалькона, а также для усиления всех операций на восточном побережье Карибского моря и Атлантического океана в штатах Нуэва-Эспарта, Сукре и Дельта-Амакуро».
Главной целью мобилизации Мадуро назвал защиту национального суверенитета и безопасности, а также борьбу за мир.
5 сентября Мадуро сообщил о намерении мобилизовать более 8 млн граждан. По его словам, такая инициатива – ответ на усиливающееся американское давление. Президент Венесуэлы также подчеркнул, что мобилизация необходима для защиты суверенитета страны и является частью сопротивления влиянию США в Латинской Америке.
В ночь на 3 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные ликвидировали 11 членов венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua. По его словам, атака была совершена по его приказу в зоне ответственности Южного командования ВС США. Глава Белого дома назвал TDA террористической организацией, «действующей под контролем Мадуро, ответственной за массовые убийства, наркотрафик, сексуальную торговлю и акты насилия и террора по всей территории США и Западного полушария». Тогда же Мадуро обвинил США в стремлении завладеть ресурсами страны. Он также обвинял Вашингтон в намерении сменить власть в Венесуэле.