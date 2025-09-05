Мадуро объявил о планах мобилизовать более 8 млн граждан для борьбы с США

В ночь на 3 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные ликвидировали 11 членов венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua. По его словам, удар был нанесен по его приказу в зоне ответственности Южного командования ВС США. Глава Белого дома назвал TDA террористической организацией, «действующей под контролем Мадуро, ответственной за массовые убийства, наркотрафик, сексуальную торговлю и акты насилия и террора по всей территории США и Западного полушария».