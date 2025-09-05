Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Мадуро объявил о планах мобилизовать более 8 млн граждан для борьбы с США

Ведомости

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о намерении мобилизовать более 8 млн граждан, назвав инициативу ответом на усиливающееся давление со стороны США. Об этом пишет Newsweek.

Мадуро подчеркнул, что мобилизация необходима для защиты суверенитета страны и является частью сопротивления влиянию США в Латинской Америке.

По данным телеканала VTV, в Венесуэле будет развернута 15 751 база народной обороны и 5336 подразделений ополчения. Эти силы входят в состав Национальной боливарианской милиции – гражданского резерва, учрежденного Уго Чавесом для вовлечения обычных граждан в систему обороны страны.

По словам Мадуро, подготовку уже прошли около 4,5 млн человек. А благодаря новым наборам через цифровую платформу общее число превысит 8 млн. Президент заявил, что Венесуэла способна сохранять мир «при любых обстоятельствах».

3 сентября Мадуро обвинил США в стремлении завладеть ресурсами страны. Также он обвинял Вашингтон в намерении сменить власть в Венесуэле.

В ночь на 3 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные ликвидировали 11 членов венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua. По его словам, удар был нанесен по его приказу в зоне ответственности Южного командования ВС США. Глава Белого дома назвал TDA террористической организацией, «действующей под контролем Мадуро, ответственной за массовые убийства, наркотрафик, сексуальную торговлю и акты насилия и террора по всей территории США и Западного полушария».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте