Мадуро объявил о планах мобилизовать более 8 млн граждан для борьбы с США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о намерении мобилизовать более 8 млн граждан, назвав инициативу ответом на усиливающееся давление со стороны США. Об этом пишет Newsweek.
Мадуро подчеркнул, что мобилизация необходима для защиты суверенитета страны и является частью сопротивления влиянию США в Латинской Америке.
По данным телеканала VTV, в Венесуэле будет развернута 15 751 база народной обороны и 5336 подразделений ополчения. Эти силы входят в состав Национальной боливарианской милиции – гражданского резерва, учрежденного Уго Чавесом для вовлечения обычных граждан в систему обороны страны.
По словам Мадуро, подготовку уже прошли около 4,5 млн человек. А благодаря новым наборам через цифровую платформу общее число превысит 8 млн. Президент заявил, что Венесуэла способна сохранять мир «при любых обстоятельствах».
3 сентября Мадуро обвинил США в стремлении завладеть ресурсами страны. Также он обвинял Вашингтон в намерении сменить власть в Венесуэле.
В ночь на 3 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные ликвидировали 11 членов венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua. По его словам, удар был нанесен по его приказу в зоне ответственности Южного командования ВС США. Глава Белого дома назвал TDA террористической организацией, «действующей под контролем Мадуро, ответственной за массовые убийства, наркотрафик, сексуальную торговлю и акты насилия и террора по всей территории США и Западного полушария».