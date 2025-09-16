Рубио: Трамп делает все возможное для прекращения конфликта на Украине

Госсекретарь также прокомментировал тему санкций против России. По его словам, решение об их ужесточении остается за президентом, который не собирается устанавливать искусственные сроки. Вместе с тем Рубио призвал европейские страны, требующие от США новых ограничений, самим предпринять аналогичные шаги. «В Европе все еще есть государства, которые покупают российские товары, в том числе нефть. Если они действительно привержены санкциям, они должны принять меры сами, а не только призывать США», – сказал он.