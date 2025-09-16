Рубио: Трамп делает все возможное для прекращения конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп прилагает максимум усилий для урегулирования украинского кризиса, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.
«Никто в мире не сделал больше для попыток прекратить конфликт между Украиной и Россией, чем президент Трамп. Но в конечном счете для этого нужно согласие обеих сторон», – подчеркнул Рубио.
Он отметил, что Трамп вложил «огромное количество политического капитала, энергии и времени», чтобы добиться мира.
Госсекретарь также прокомментировал тему санкций против России. По его словам, решение об их ужесточении остается за президентом, который не собирается устанавливать искусственные сроки. Вместе с тем Рубио призвал европейские страны, требующие от США новых ограничений, самим предпринять аналогичные шаги. «В Европе все еще есть государства, которые покупают российские товары, в том числе нефть. Если они действительно привержены санкциям, они должны принять меры сами, а не только призывать США», – сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия, Соединенные Штаты и Украина пока не договорились о проведении саммита. «Нет, пока никаких подвижек нет», – ответил представитель Кремля на вопрос о том, есть ли у Трампа основания полагать, что встреча произойдет относительно скоро.