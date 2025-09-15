В Кремле заявили об отсутствии договоренностей по саммиту РФ, Украины и США
Россия, Соединенные Штаты и Украина пока не договорились о проведении саммита, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Нет, пока никаких подвижек нет», – ответил представитель Кремля на вопрос о том, есть ли у американского президента Дональда Трампа основания полагать, что встреча произойдет относительно скоро.
1 сентября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп в ходе саммита на Аляске 15 августа не достигли договоренности о возможной встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским. В конце августа Трамп выразил уверенность, что трехсторонний саммит с участием Москвы, Вашингтона и Киева состоится.