В Кремле заявили о готовности Путина к трехсторонним переговорам по Украине

Ведомости

Президент России Владимир Путин готов к трехсторонним переговорам, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова передают «РИА Новости».

3 сентября Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР заявил, что готов к встрече с украинским лидером Зеленским, и пригласил президента соседней страны в Москву.

1 сентября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп в ходе саммита на Аляске 15 августа не достигли договоренности о возможной встрече с Зеленским. В конце августа Трамп выразил уверенность, что трехсторонний саммит с участием Москвы, Вашингтона и Киева состоится.

