В Кремле заявили о готовности Путина к трехсторонним переговорам по Украине

1 сентября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп в ходе саммита на Аляске 15 августа не достигли договоренности о возможной встрече с Зеленским. В конце августа Трамп выразил уверенность, что трехсторонний саммит с участием Москвы, Вашингтона и Киева состоится.