Украина атаковала Курск при помощи БПЛА

Ведомости

Украина при помощи беспилотников атаковала Курск, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Вражеские беспилотники атаковали Курск», – написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что дрон удалось сбить, при падении он повредил угол частного дома на ул. Клюквинской.

Хинштейн отметил, что, по предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

По данным Минобороны РФ, за вечер над Курской областью сбили 24 украинских беспилотника.

«Атака БПЛА продолжается, будьте осторожны», – заключил глава региона.

