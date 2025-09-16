Украина атаковала Курск при помощи БПЛА
Украина при помощи беспилотников атаковала Курск, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Вражеские беспилотники атаковали Курск», – написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что дрон удалось сбить, при падении он повредил угол частного дома на ул. Клюквинской.
Хинштейн отметил, что, по предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.
По данным Минобороны РФ, за вечер над Курской областью сбили 24 украинских беспилотника.
«Атака БПЛА продолжается, будьте осторожны», – заключил глава региона.