Шойгу прибыл в Багдад для встречи с руководством Ирака
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Багдад. Он планирует провести переговоры с высшим политическим и военным руководством Ирака, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата российского Совбеза.
В Совбезе РФ отметили, что в ходе встреч будет передан настрой России на дальнейшее укрепление и наращивание сотрудничества в сфере безопасности. Кроме того, на переговорах планируется обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, а также региональную проблематику.
В июне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявлял на заседании Совбеза по ситуации в Ираке, что Россия выражает поддержку суверенитета Ирака и не хочет, чтобы республика превращалась в арену для международных конфликтов.