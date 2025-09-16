Газета
Политика

Шойгу прибыл в Багдад для встречи с руководством Ирака

Ведомости

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Багдад. Он планирует провести переговоры с высшим политическим и военным руководством Ирака, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата российского Совбеза.

В Совбезе РФ отметили, что в ходе встреч будет передан настрой России на дальнейшее укрепление и наращивание сотрудничества в сфере безопасности. Кроме того, на переговорах планируется обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, а также региональную проблематику.

В июне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявлял на заседании Совбеза по ситуации в Ираке, что Россия выражает поддержку суверенитета Ирака и не хочет, чтобы республика превращалась в арену для международных конфликтов.

