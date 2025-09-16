Шойгу прибыл в Багдад для встречи с руководством Ирака

В Совбезе РФ отметили, что в ходе встреч будет передан настрой России на дальнейшее укрепление и наращивание сотрудничества в сфере безопасности. Кроме того, на переговорах планируется обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, а также региональную проблематику.