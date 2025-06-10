Небензя: Россия против превращения Ирака в арену для международных конфликтов
Россия выражает поддержку суверенитета Ирака и не хочет, чтобы республика превращалась в арену для международных конфликтов, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза по ситуации в Ираке.
«Ключ к общей стабилизации на Ближнем Востоке – справедливое решение палестинского вопроса на общепризнанной международно-правовой основе по формуле двух государств», – отметил Небензя. Дипломат положительно оценил действия властей Ирака по предотвращению втягивания страны в региональные кризисы.
Он призвал к немедленному и безусловному прекращению огня, несмотря на эскалацию палестино-израильского конфликта, освобождению всех пленных и обеспечению безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа.
В мае премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани сообщал, что государство выделит по $20 млн на восстановление разрушенных районов сектора Газа и Ливана. Ранее страны – участницы Лиги арабских государств (ЛАГ) одобрили план послевоенного восстановления Газы. Инициатива состоит из трех этапов. На первом этапе предлагается расчистка основных магистралей от мусора и неразорвавшихся боеприпасов, после чего будут построены жилища для размещения 1,2 млн человек.