Небензя: Россия против превращения Ирака в арену для международных конфликтов

В мае премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани сообщал, что государство выделит по $20 млн на восстановление разрушенных районов сектора Газа и Ливана. Ранее страны – участницы Лиги арабских государств (ЛАГ) одобрили план послевоенного восстановления Газы. Инициатива состоит из трех этапов. На первом этапе предлагается расчистка основных магистралей от мусора и неразорвавшихся боеприпасов, после чего будут построены жилища для размещения 1,2 млн человек.