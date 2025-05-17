Ирак выделит по $20 млн на восстановление сектора Газа и Ливана
Ирак выделит по $20 млн на восстановление разрушенных районов сектора Газа и Ливана. Об этом объявил премьер-министр страны Мухаммед ас-Судани на открытии саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Багдаде, передает «РИА Новости».
«Мы объявляем о 18 инициативах для активизации совместной арабской работы. Ирак выделит $20 млн для восстановления Газы и $20 млн – для восстановления Ливана», – сказал он.
В марте страны – участницы ЛАГ одобрили план послевоенного восстановления Газы. Инициатива состоит из трех этапов. На первом этапе предлагается расчистка основных магистралей от мусора и неразорвавшихся боеприпасов, после чего будут построены жилища для размещения 1,2 млн человек.
На втором этапе начнется восстановление морского порта, международного аэропорта, закрытого с 2000 г., и основной коммунальной и энергетической инфраструктуры. На финальной третьей стадии будут достроены жилые объекты для расселения оставшихся жителей. Исполнение плана запланировано до 2030 г.
Проект арабских страны является альтернативой предложениям президента США Дональда Трампа. Американский лидер призывал переселить около 2 млн палестинцев из Газы и превратить регион в «ближневосточную Ривьеру».