Ирак выделит по $20 млн на восстановление сектора Газа и Ливана

В марте страны – участницы ЛАГ одобрили план послевоенного восстановления Газы. Инициатива состоит из трех этапов. На первом этапе предлагается расчистка основных магистралей от мусора и неразорвавшихся боеприпасов, после чего будут построены жилища для размещения 1,2 млн человек.