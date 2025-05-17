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Ирак выделит по $20 млн на восстановление сектора Газа и Ливана

Ведомости

Ирак выделит по $20 млн на восстановление разрушенных районов сектора Газа и Ливана. Об этом объявил премьер-министр страны Мухаммед ас-Судани на открытии саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Багдаде, передает «РИА Новости».

«Мы объявляем о 18 инициативах для активизации совместной арабской работы. Ирак выделит $20 млн для восстановления Газы и $20 млн – для восстановления Ливана», – сказал он.

В марте страны – участницы ЛАГ одобрили план послевоенного восстановления Газы. Инициатива состоит из трех этапов. На первом этапе предлагается расчистка основных магистралей от мусора и неразорвавшихся боеприпасов, после чего будут построены жилища для размещения 1,2 млн человек. 

На втором этапе начнется восстановление морского порта, международного аэропорта, закрытого с 2000 г., и основной коммунальной и энергетической инфраструктуры. На финальной третьей стадии будут достроены жилые объекты для расселения оставшихся жителей. Исполнение плана запланировано до 2030 г.

Проект арабских страны является альтернативой предложениям президента США Дональда Трампа. Американский лидер призывал переселить около 2 млн палестинцев из Газы и превратить регион в «ближневосточную Ривьеру».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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