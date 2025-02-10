План Трампа по восстановлению Газы не предусматривает возвращение палестинцев

О намерениях Трампа приобрести сектор Газа и восстановить его сообщили СМИ 10 февраля. По словам американского лидера, сейчас Газа напоминает «место сноса». Трамп убежден, что арабские государства согласятся принять палестинцев после того, как он с ними поговорит. При этом, как он считает, палестинцы покинут сектор Газа, если у них будет выбор.