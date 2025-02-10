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План Трампа по восстановлению Газы не предусматривает возвращение палестинцев

Ведомости

Президент США Дональд Трамп в рамках его плана по восстановлению сектора Газа исключил возможность возвращения палестинцев в регион, рассказал американский президент в интервью телеканалу Fox News.

Трамп отметил, что сейчас сектор Газа непригоден для жизни, и заявил, что построит для палестинцев «новое место», более безопасное и вдали от зон конфликтов.

Американский президент подчеркнул, что рассматривает управление Газой как инвестиционный проект. Согласно его плану, Газа будет временно находиться под контролем США.

«Это будет прекрасный участок земли», – заявил он.

О намерениях Трампа приобрести сектор Газа и восстановить его сообщили СМИ 10 февраля. По словам американского лидера, сейчас Газа напоминает «место сноса». Трамп убежден, что арабские государства согласятся принять палестинцев после того, как он с ними поговорит. При этом, как он считает, палестинцы покинут сектор Газа, если у них будет выбор.

6 февраля Трамп заявил, что после окончания вооруженного конфликта Израиль мог бы передать контроль над сектором Газа США. Палестинцев, по мнению американского лидера, следует переселить в более безопасные и красивые районы, где они смогут жить в новых современных домах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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