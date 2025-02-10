План Трампа по восстановлению Газы не предусматривает возвращение палестинцев
Президент США Дональд Трамп в рамках его плана по восстановлению сектора Газа исключил возможность возвращения палестинцев в регион, рассказал американский президент в интервью телеканалу Fox News.
Трамп отметил, что сейчас сектор Газа непригоден для жизни, и заявил, что построит для палестинцев «новое место», более безопасное и вдали от зон конфликтов.
Американский президент подчеркнул, что рассматривает управление Газой как инвестиционный проект. Согласно его плану, Газа будет временно находиться под контролем США.
«Это будет прекрасный участок земли», – заявил он.
О намерениях Трампа приобрести сектор Газа и восстановить его сообщили СМИ 10 февраля. По словам американского лидера, сейчас Газа напоминает «место сноса». Трамп убежден, что арабские государства согласятся принять палестинцев после того, как он с ними поговорит. При этом, как он считает, палестинцы покинут сектор Газа, если у них будет выбор.
6 февраля Трамп заявил, что после окончания вооруженного конфликта Израиль мог бы передать контроль над сектором Газа США. Палестинцев, по мнению американского лидера, следует переселить в более безопасные и красивые районы, где они смогут жить в новых современных домах.