Может ли Трамп взять Газу под контроль США и выселить палестинцев

Во время Накбы (массового бегства и изгнания 750 000 арабов со своих земель во время войны Израиля за независимость в 1948 г.) многие палестинцы поселились в соседних странах, в Иордании они стали причиной попытки госпереворота в 1970 г. На напоминание о позиции Каира и Аммана Трамп парировал тем, что многие отказывали ему в чем-то, но в итоге выполняли. В пример он привел высылку нелегалов из США в латиноамериканские страны, несмотря на изначальные отказы руководства этих стран.