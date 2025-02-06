Может ли Трамп взять Газу под контроль США и выселить палестинцев

Может ли Трамп взять Газу под контроль США и выселить палестинцевПротив арабские страны, Турция и даже Франция
США могут взять под долгосрочный контроль сектор Газа и начать восстанавливать его, предпочтительно с переселением оттуда палестинцев. Об этом заявил 5 февраля на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне американский президент Дональд Трамп. Он считается одним из самых произраильских президентов США: в свой первый срок в 2017 г. он признал Иерусалим столицей еврейского государства.
«США завладеют сектором Газа. Мы будем владеть им. Начнем экономическое развитие, способствующее появлению рабочих мест и жилья для местных жителей», – пообещал Трамп, выступая перед журналистами. Он пообещал, что анклав станет «ближневосточной Ривьерой». За сутки до этих слов The Wall Street Journal сообщила, что еще летом Трамп назвал Газу в общении с Нетаньяху «идеальным местечком для недвижимости» и попросил того подумать, какие отели там можно построить.
Президент США при этом заявил, что жителям Газы лучше найти другую территорию. «История с Газой никогда не работала. Они [палестинцы] должны получить хороший свежий кусок территории, и мы найдем людей, которые могут собрать деньги, заняться строительством», – сказал Трамп.
На возражения журналистов о нежелании палестинцев покинуть Газу он с удивлением заметил, что не понимает, «как они могут хотеть оставаться там», ведь «это все под снос». Среди вариантов переселения Трамп назвал соседние с Израилем Египет, Иорданию «и другие страны». Оплату этой инициативы он предложил возложить на страны региона, у которых «очень много денег».
Отвергли идею переселения жителей Газы не только Египет и Иордания, но и Саудовская Аравия, которая напомнила, что признает Израиль лишь с государством для палестинцев. Глава МИД Турции Хакан Фидан назвал план Трампа в интервью Anadolu неприемлемым.
Во время Накбы (массового бегства и изгнания 750 000 арабов со своих земель во время войны Израиля за независимость в 1948 г.) многие палестинцы поселились в соседних странах, в Иордании они стали причиной попытки госпереворота в 1970 г. На напоминание о позиции Каира и Аммана Трамп парировал тем, что многие отказывали ему в чем-то, но в итоге выполняли. В пример он привел высылку нелегалов из США в латиноамериканские страны, несмотря на изначальные отказы руководства этих стран.
МИД Франции не согласен «с любым насильственным перемещением палестинского населения Газы». Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил о неприятии Пекином принудительного выселения жителей Газы и выразил надежду на урегулирование по принципу «двух государств». Верность Москвы этому принципу подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас объявил, что палестинцы не откажутся от своих земель. Один из лидеров контролирующего Газу радикального движения «Хамас» – Абу Зухри заявил, что группировка не позволит планам США осуществиться.
Слова Трампа вырисовывают его стратегию на Ближнем Востоке – сохраниться как региональный арбитр, делегировав Израилю обязанность беречь это влияние, говорит ведущий научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Это также сигнал Ирану о намерении продолжить усиление давления, полагает эксперт.
Поддержал идею Трампа вместе с рядом республиканцев спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон. «Давайте превратим Газу в Мар-а-Лаго (летняя резиденция Трампа во Флориде. – «Ведомости»)», – написала в Х (экс-Twitter) сенатор Нэнси Мейс. Спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф, посетивший на прошлой неделе Газу, заметил, что «этот парень много знает о недвижимости». Но несколько других республиканцев выразили недоумение.
Идея Трампа пользуется поддержкой крайне правых израильских партий, но реакция самих израильтян будет смешанной, считает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская.
На уровне риторики арабские государства не готовы принимать палестинцев, но все может сложиться иначе, если предложить им больше, чем военные контракты, говорит программный менеджер РСМД Иван Бочаров. «Египет будет готов выслушать Вашингтон по этому поводу, если США возместят издержки, связанные с расселением 2 млн жителей Газы, хотя в стране для них нет мест для размещения и работы», – сказал арабист. Он считает, что слова Трампа снижают вероятность достижения новой фазы соглашения между Израилем и «Хамас».
У Трампа есть техническая возможность взять под контроль Газу и начать там строительство, продолжает Сокольщик, на основе механизма государственно-частного партнерства в масштабных инфраструктурных проектах. Но в реальности есть особенности процесса принятия решений в США – даже при наличии преимущества республиканцев в обеих палатах конгресса, резюмировал эксперт.