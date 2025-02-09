FT: заявления Трампа о Газе усугубили проблему судоходства в Красном море
Предложение президента США Дональда Трампа взять под контроль сектор Газа «разрушило надежды» на восстановление судоходства в Красном море, где в течение года подвергались атакам хуситов коммерческие суда. Об этом газета Financial Times (FT) сообщает со ссылкой на руководителей судоходных компаний.
Йеменские хуситы (движение «Ансар Аллах») в январе заявили, что прекратят атаковать большинство судов после прекращения огня между Израилем и палестинской группировкой «Хамас», напоминает издание.
В феврале Трамп сообщил, что после завершения вооруженного противостояния Израиль мог бы передать контроль над сектором Газа Соединенным Штатам. Палестинцев американский лидер предложил переселить в «гораздо более безопасные и более красивые общины с новыми и современными домами».
«Шокирующее заявление Трампа на этой неделе вызвало опасения, что йеменская военизированная группировка хуситов может возобновить свою угрозу коммерческим судам, пересекающим Красное море», – пишет FT.
План американского президента может усугубить проблему судоходства в Красном море, а риски того, что хуситы «не будут просто сидеть сложа руки», возросли, сказал газете генеральный директор датской судоходной компании Norden Ян Риндбо.
По его мнению, транзит мог бы возобновиться примерно через два месяца, но заявление Трампа «не помогло вселить уверенность в том, что это стабильный регион».
19 января член политбюро движения Мухаммед аль-Бахити заявил «Известиям», что хуситы не станут атаковать суда из России и Китая, а их движению по Красному морю ничего не угрожает. Удары же по израильским кораблям и связанным с еврейским государством судам продолжатся, пообещали они. После этого заявления последовало небольшое увеличение поставок через Йемен, указывает FT.
По данным Lloyd's List Intelligence, количество транзитных судов, проходящих в районе Йемена через Баб-эль-Мандебский пролив, выросло за неделю на 4% до 223. Из этого числа около 25 судов избегали этого района с 2023 г. или исторически не проходили через пролив. В компании сообщили, что возвращается только «небольшое количество судов», а другие все еще «ждут доказательств стабильности».
Генеральный директор компании Vespucci Maritime, которая предоставляет консультационные услуги судовладельцам и трейдерам, также заявил FT об опасениях на фоне последний событий. Первоначальные надежды на восстановление судоходства через Красное море были разбиты, сказал он.
«Неделю назад в конце туннеля забрезжил свет. Но теперь вероятность возвращения в Красное море снижается», – приводит FT его слова.
Трамп в конце января подписал указ о признании движения «Ансар Аллах» иностранной террористической организацией. Хуситы при поддержке Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) с 2023 г. десятки раз обстреливали военные корабли ВМС США, следует из документа.