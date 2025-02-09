FT: заявления Трампа о Газе усугубили проблему судоходства в Красном море

По данным Lloyd's List Intelligence, количество транзитных судов, проходящих в районе Йемена через Баб-эль-Мандебский пролив, выросло за неделю на 4% до 223. Из этого числа около 25 судов избегали этого района с 2023 г. или исторически не проходили через пролив. В компании сообщили, что возвращается только «небольшое количество судов», а другие все еще «ждут доказательств стабильности».