Франция, Италия, ФРГ и Британия поддержали арабский план восстановления Газы
Министры иностранных дел Франции, Германии, Италии и Великобритании заявили, что поддерживают арабский план восстановления сектора Газа, который обойдется в $53 млрд и позволит избежать выселения палестинцев из анклава. Об этом со ссылкой на заявление министров пишет Reuters.
«План показывает реалистичный путь к реконструкции Газы и обещает – в случае его реализации – быстрое и устойчивое улучшение катастрофических условий жизни палестинцев, проживающих в Газе», – говорится в заявлении.
Европейские страны, как отмечается в документе, «привержены работе с арабской инициативой», они ценят «важный сигнал», который послали арабские государства. Министры также подчеркнули, что палестинская группировка «Хамас» больше не должна управлять анклавом и «представлять угрозу Израилю». Четыре страны также заявили, что поддерживают «центральную роль Палестинской администрации и реализацию ее программы реформ».
План послевоенного восстановления сектора Газа, разработанный Египтом и принятый 4 марта cтранами – участницами Лиги арабских государств, был отвергнут Израилем и президентом США Дональдом Трампом, напоминает Reuters. Проект реконструкции региона разрабатывался египетской стороной около месяца и призван стать альтернативой предложениям президента США, предполагающим выселение порядка 2 млн палестинцев из Газы и превращение региона в «ближневосточную Ривьеру». 112-страничный проект реконструкции, с которым ознакомились журналисты CNN и Associated Press, состоит из трех этапов и предусматривает восстановление Газы к 2030 г.
В коммюнике также говорится, что Египет совместно с ООН в ближайшее время планирует провести международную конференцию, в ходе которой предполагается создать специальный фонд под надзором Всемирного банка для сбора средств на реализацию плана ценой около $53 млрд.