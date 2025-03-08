Франция, Италия, ФРГ и Британия поддержали арабский план восстановления Газы

Европейские страны, как отмечается в документе, «привержены работе с арабской инициативой», они ценят «важный сигнал», который послали арабские государства. Министры также подчеркнули, что палестинская группировка «Хамас» больше не должна управлять анклавом и «представлять угрозу Израилю». Четыре страны также заявили, что поддерживают «центральную роль Палестинской администрации и реализацию ее программы реформ».