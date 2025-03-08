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Франция, Италия, ФРГ и Британия поддержали арабский план восстановления Газы

Ведомости

Министры иностранных дел Франции, Германии, Италии и Великобритании заявили, что поддерживают арабский план восстановления сектора Газа, который обойдется в $53 млрд и позволит избежать выселения палестинцев из анклава. Об этом со ссылкой на заявление министров пишет Reuters.

«План показывает реалистичный путь к реконструкции Газы и обещает – в случае его реализации – быстрое и устойчивое улучшение катастрофических условий жизни палестинцев, проживающих в Газе», – говорится в заявлении.

Европейские страны, как отмечается в документе, «привержены работе с арабской инициативой», они ценят «важный сигнал», который послали арабские государства. Министры также подчеркнули, что палестинская группировка «Хамас» больше не должна управлять анклавом и «представлять угрозу Израилю». Четыре страны также заявили, что поддерживают «центральную роль Палестинской администрации и реализацию ее программы реформ».

План послевоенного восстановления сектора Газа, разработанный Египтом и принятый 4 марта cтранами – участницами Лиги арабских государств, был отвергнут Израилем и президентом США Дональдом Трампом, напоминает Reuters. Проект реконструкции региона разрабатывался египетской стороной около месяца и призван стать альтернативой предложениям президента США, предполагающим выселение порядка 2 млн палестинцев из Газы и превращение региона в «ближневосточную Ривьеру». 112-страничный проект реконструкции, с которым ознакомились журналисты CNN и Associated Press, состоит из трех этапов и предусматривает восстановление Газы к 2030 г.

В коммюнике также говорится, что Египет совместно с ООН в ближайшее время планирует провести международную конференцию, в ходе которой предполагается создать специальный фонд под надзором Всемирного банка для сбора средств на реализацию плана ценой около $53 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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