Арабские страны приняли свой план восстановления Газы

Арабские страны приняли свой план восстановления ГазыСША и Израиль назвали эту инициативу нереализуемой
Страны – участницы Лиги арабских государств вечером 4 марта на саммите в Каире одобрили план послевоенного восстановления сектора Газа. Проект реконструкции региона разрабатывался египетской стороной около месяца и призван стать альтернативой предложениям президента США Дональда Трампа, предполагающим выселение порядка 2 млн палестинцев из Газы и превращение региона в «ближневосточную Ривьеру».
112-страничный проект реконструкции, с которым ознакомились журналисты CNN и Associated Press, состоит из трех этапов и предусматривает восстановление Газы к 2030 г. На первом этапе предлагается расчистка основных магистралей от мусора и неразорвавшихся боеприпасов, после чего будут построены жилища для размещения 1,2 млн человек. На следующем этапе начнется восстановление морского порта, международного аэропорта, закрытого с 2000 г., и основной коммунальной и энергетической инфраструктуры. Наконец, на финальной стадии будут достроены жилые объекты для расселения оставшихся жителей.
В коммюнике также говорится, что Египет совместно с ООН в ближайшее время планирует провести международную конференцию, в ходе которой предполагается создать специальный фонд под надзором Всемирного банка для сбора средств на реализацию плана ценой около $53 млрд.
Кроме того, план предусматривает формирование временной администрации в Газе под управлением технократов, которая со временем передаст власть Палестинской национальной администрации в Рамалле. При этом будущее палестинского движения «Хамас» в Газе в документе не указано. Несмотря на это, «Хамас» поддержало результаты саммита в Каире, а также формирование временного органа в палестинском анклаве.
По итогам саммита президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на своей странице в Х заявил, что с нетерпением ждет возможности поработать с Трампом и арабскими лидерами для реализации плана.
Но администрация Белого дома назвала египетский план по Газе нереализуемым. По словам представителя Совета национальной безопасности Брайана Хьюза, документ, принятый на саммите в Каире, не учитывает факт непригодности Газы для жизни, из-за того что территория завалена мусором и неразорвавшимися снарядами. «Президент Трамп придерживается своего видения восстановления Газы без «Хамас». Мы с нетерпением ждем дальнейших переговоров, которые принесут мир и процветание в регион», – цитирует политика The Times of Israel.
Закономерно результаты арабского саммита также не приняла израильская сторона. На своей странице в Х представитель МИДа этой страны Орен Марморштейн написал, что этот план не отражает текущих реалий, а в коммюнике не осуждается атака «Хамас» на Израиль в октябре 2023 г. Он повторил, что Израиль поддерживает план Трампа по переселению палестинцев в сопредельные страны, что даст «жителям Газы возможность иметь свободный выбор, основанный на свободной воле». Ранее Израиль закрыл Газу для поставок гуманитарной помощи и пригрозил возобновлением военных действий, если «Хамас» не продлит первый этап соглашения о прекращении огня, истекшего 2 марта.
Египетский план скорее носит рекомендательный характер, ни к чему не обязывает и едва ли приведет к каким-то изменениям в Газе, полагает востоковед Руслан Сулейманов. Безусловно, арабские страны его приняли как альтернативу предложениям Трампа, которые абсолютно неприемлемы для них, продолжает эксперт: «Египту и Иордании в первую очередь было важно продемонстрировать солидарность в арабском мире по палестинскому делу. Но как на самом деле будет происходить восстановление, будет решаться в переговорах между Израилем и «Хамас», так как израильтяне продолжают держать в блокаде анклав, а исламисты контролируют ситуацию на земле». По мнению Сулейманова, любые планы послевоенной Газы останутся на бумаге в условиях продолжающегося конфликта, до завершения которого еще далеко.
Каирская декларация имеет символическое и пропагандистское значение, продолжает старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь. По его словам, арабские страны впервые за долгие годы заявили о желании самим решать сложные региональные проблемы. При этом у египетского плана, считает эксперт, есть также потенциал для практического применения: в будущем он может стать основой, вокруг которой заинтересованные страны смогут принять участие в реконструкции разрушенной Газы. Но пока ни о каком восстановлении региона говорить не приходится.