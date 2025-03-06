Арабские страны приняли свой план восстановления Газы

Египетский план скорее носит рекомендательный характер, ни к чему не обязывает и едва ли приведет к каким-то изменениям в Газе, полагает востоковед Руслан Сулейманов. Безусловно, арабские страны его приняли как альтернативу предложениям Трампа, которые абсолютно неприемлемы для них, продолжает эксперт: «Египту и Иордании в первую очередь было важно продемонстрировать солидарность в арабском мире по палестинскому делу. Но как на самом деле будет происходить восстановление, будет решаться в переговорах между Израилем и «Хамас», так как израильтяне продолжают держать в блокаде анклав, а исламисты контролируют ситуацию на земле». По мнению Сулейманова, любые планы послевоенной Газы останутся на бумаге в условиях продолжающегося конфликта, до завершения которого еще далеко.