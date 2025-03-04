Израиль пригрозил «Хамас» новой войной

Израиль пригрозил «Хамас» новой войнойОн также объявил о закрытии Газы для гуманитарных поставок
Боевые действия в секторе Газа будут возобновлены, если палестинская группировка «Хамас» откажется продлевать первый этап соглашения о перемирии и не освободит израильских заложников. Об этом премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил вечером 2 марта, спустя несколько часов после истечения первой фазы соглашения о прекращении огня. Кроме того, премьер объявил о полном запрете поставок гуманитарной помощи в разрушенную войной Газу.
По словам Нетаньяху, модификация соглашения о прекращении огня в Газе была предложена спецпредставителем США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивом Виткоффом и предполагает продление первого этапа на время священного для мусульман месяца Рамадан (до 31 марта) и еврейского праздника Песах (до 20 апреля).
В это же время министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар на пресс-конференции по итогам встречи со своим хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом в Иерусалиме повторил, что палестинцы в секторе Газа не будут получать гуманитарную помощь, а дальнейшие переговоры о перемирии будут зависеть от процесса освобождения заложников движением «Хамас».
Изначально трехэтапное соглашение о прекращении огня, заключенное 15 января между Израилем и «Хамас» при посредничестве США, Египта и Катара, предусматривало наступление второй фазы спустя 42 дня после истечения первого этапа перемирия. К этому времени стороны должны были обсудить детали выполнения следующего этапа, предполагающего полный вывод израильских войск из Газы, освобождение оставшихся заложников и начало обсуждений о постоянном прекращении огня. Но эти переговоры так и не состоялись.
Как пишет CNN со ссылкой на источники в израильском правительстве, Израиль пытается продлить срок действия первого этапа «насколько это возможно», чтобы освободить еще больше заложников. В настоящее время Нетаньяху находится под сильным давлением со стороны правых членов его кабинета.
Одновременно израильский телеканал Kan 11 со ссылкой на источники сообщил, что прекращение подачи в Газу гуманитарных грузов проводится Израилем с целью оказать давление на «Хамас», с тем чтобы они приняли израильские условия соглашения. По их данным, в дальнейшем еврейское государство планирует снова вынудить палестинцев покинуть север палестинского анклава и эвакуироваться на юг региона, а также прекратить подачу электроэнергии. На последней стадии израильские военные возобновят боевые действия против «Хамас».
Статистика обмена
За время действия сделки «Хамас» освободил 33 израильских заложников. Оставшихся 59 израильтян, из которых 35 предположительно мертвы, планировалось передать на втором этапе соглашения. Израильская сторона передала «Хамас» 1737 палестинских заключенных, из которых около 1000 были арестованы после атаки 7 октября 2023 г.
Со своей стороны, «Хамас» отказался от предложений израильской стороны и назвал их решение по Газе шантажом и явным нарушением условий соглашения о перемирии. В интервью телеканалу Al Jazeera представитель «Хамас» Махмуд Мардави заявил, что палестинцы освободят израильских заложников лишь после того, как Израиль начнет реализовывать второй этап соглашения. Власти Египта и Катара обвинили израильскую сторону в попытке использования голода в качестве оружия.
Израиль использует один из инструментов давления, чтобы вынудить «Хамас» принять свои условия перемирия, говорит научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. По ее словам, еврейское государство не готово полностью уходить из Газы и ищет лазейки, чтобы там остаться и сохранять возможность влиять на политические процессы.
Израильские власти хотят вернуть всех заложников на первом этапе соглашения, чтобы затем возобновить боевые действия против «Хамас» и окончательно выдавить палестинцев из Газы, на чем настаивает Трамп, полагает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. «Естественно, цели уничтожения «Хамас» и выселения палестинцев будет невозможно реализовать без сохранения своего присутствия в Газе. Поэтому израильтяне выдвинули поправки к сделке», – объяснил эксперт. По мнению Семенова, «Хамас» и международные посредники в лице Египта и Катара не согласятся с предложениями израильтян. Согласие на продление первого этапа соглашения приведет к серьезным репутационным потерям, говорит востоковед: «Поэтому я не исключаю вероятность возобновления войны в Газе».