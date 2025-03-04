Израиль пригрозил «Хамас» новой войной

Израильские власти хотят вернуть всех заложников на первом этапе соглашения, чтобы затем возобновить боевые действия против «Хамас» и окончательно выдавить палестинцев из Газы, на чем настаивает Трамп, полагает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. «Естественно, цели уничтожения «Хамас» и выселения палестинцев будет невозможно реализовать без сохранения своего присутствия в Газе. Поэтому израильтяне выдвинули поправки к сделке», – объяснил эксперт. По мнению Семенова, «Хамас» и международные посредники в лице Египта и Катара не согласятся с предложениями израильтян. Согласие на продление первого этапа соглашения приведет к серьезным репутационным потерям, говорит востоковед: «Поэтому я не исключаю вероятность возобновления войны в Газе».