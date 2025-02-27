Суд снова предписал Дональду Трампу оказывать международную помощь НКО

Associated Press сообщило, что НКО в целом недополучили от администрации «сотни миллионов» уже выделенных конгрессом на их деятельность средств. Например, управляющий компании DAI Global Зэн Нортрип сообщил суду о сумме в $115 млн, из которых больше $70 млн должны были быть перечислены компании от USAID еще 30 дней назад. Письмо Нортрипа опубликовано на портале Court Listener. Невыполнение уже взятых на себя обязательств было изначальным основанием для обращения в суд. При этом как первое решение, так и последнее касаются той части средств, которую должны были передать организациям к 13 февраля, в том числе в счет погашения задолженности.