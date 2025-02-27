Суд снова предписал Дональду Трампу оказывать международную помощь НКО

Суд снова предписал Дональду Трампу оказывать международную помощь НКОАналогичное решение суда двухнедельной давности он игнорировал
Администрация президента США Дональда Трампа должна исполнить обязательства по оказанию международной помощи, в том числе некоммерческим организациям, в течение полутора суток. Такое решение вынес федеральный судья Амир Али, назначенный экс-президентом Джо Байденом накануне истечения срока своих полномочий. Отчет о принятии мер по выделению размороженных средств должен быть представлен суду 27 февраля. Об этом сообщила газета The New York Times. По данным NPR, госдеп и Агентство США по международному развитию (USAID) подали апелляцию на решение Али.
Нынешнее решение суда требует выполнения предыдущего, от 13 февраля, которое предписывало временно разморозить средства. Как следует из одного из исков, опубликованных на сайте суда 22 февраля, повторное слушание потребовалось из-за невыполнения администрацией Трампа соответствующих предписаний. Согласно телеканалу NBC News, Али предположил, что «всеобъемлющая приостановка помощи, одобренной конгрессом» нарушает условия Закона об административной процедуре 1946 г. и наносит вред подрядчикам услуг.
Associated Press сообщило, что НКО в целом недополучили от администрации «сотни миллионов» уже выделенных конгрессом на их деятельность средств. Например, управляющий компании DAI Global Зэн Нортрип сообщил суду о сумме в $115 млн, из которых больше $70 млн должны были быть перечислены компании от USAID еще 30 дней назад. Письмо Нортрипа опубликовано на портале Court Listener. Невыполнение уже взятых на себя обязательств было изначальным основанием для обращения в суд. При этом как первое решение, так и последнее касаются той части средств, которую должны были передать организациям к 13 февраля, в том числе в счет погашения задолженности.
Например, на сайте признанного нежелательным на территории России Национального фонда поддержки демократии США говорится о приостановке всех зарубежных проектов из-за отсутствия финансирования. Подчеркивается, что 95% средств организации были одобрены конгрессом и не считаются иностранной помощью, но доступ к ним все равно был перекрыт.
Сразу после вступления в должность президента 20 января Трамп подписал почти 200 исполнительных документов, среди которых был и указ о переоценке американской помощи другим странам, а также международным и некоммерческим организациям. Документ предписывает приостановить на 90 дней «новые обязательства и выплаты» для оценки нынешнего подхода к предоставлению помощи на соответствие внешней политике США. При этом госсекретарь Марко Рубио, проконсультировавшись с директором административно-бюджетного управления, может возобновить отдельные программы поддержки раньше указанного срока. Как сообщает NPR со ссылкой на USAID, к 21 февраля организация приостановила действие почти 500 контрактов.
Первой и самой обсуждаемой мишенью Трампа стало USAID. Уже 25 января стало известно о распоряжении Рубио приостановить большинство программ международной поддержки. Тогда он предусмотрел сохранение программ продовольствия и военной помощи только для Египта и Израиля. Позже, 29 января, появилась информация о расширении госдепом списка программ, финансирование которых продолжится. 1 февраля сайт агентства по международному развитию вовсе перестал работать, а 3 февраля CNN сообщил о рассылке его сотрудникам письма с просьбой не приходить на работу, так как их офис закрыт.
Решение суда мало что значит, поскольку нет фактической возможности вынудить действующего президента его исполнять, говорит политолог-американист Малек Дудаков. Администрация просто продолжит обжаловать такие решения, считает он.
Трамп может сопротивляться решениям суда, соглашается автор Telegram-канала «Внешпол» Алексей Наумов. Он объяснил, что это связано с привилегиями исполнительной власти, связанными с оценкой деятельности тех или иных ведомств, подотчетных ей. «У суда традиционно нет методов принуждения, которые могли бы заставить исполнительную власть действовать на федеральном уровне. Только на местном», – сказал Наумов. Даже если разморозить часть средств, это вряд ли изменит ситуацию, так как заморожена сама система осуществления платежей USAID, по которой проходят деньги, резюмировал американист.