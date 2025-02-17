Мир без дотаций

Этим фактом многие наблюдатели и эксперты объясняли столь стремительный наскок администрации на USAID в первые же дни у власти. Но агентство в отличие от других столпов американского глубинного государства всегда оставалось инструментом работы во внешнем контуре. При этом глобальная раскрученность и богатство этого учреждения сделали его естественной жертвой аппетита новой власти к быстрым победам. Впрочем, и «маленькой победоносной войны» не получилось – революционный замах быстро обратился в очередной акт затяжной внутриполитической борьбы. Уволенные чиновники агентства завалили правящую администрацию исками, и процесс забуксовал. Сомнений, что «дожмут», вроде бы нет, но столь увлекательной и хлесткой эта история уже не будет.