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Мир без дотаций

Разгромив USAID, Трамп решил перестроить логику, по которой работал мир в последние десятилетия
Дмитрий Новиков , доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

Громогласное закрытие USAID, Агентства США по международному развитию, главного института по раздаче американских денег лояльным реципиентам по всему миру, стало одной из самых обсуждаемых новостей февраля. Ни для кого не было секретом, что USAID в последние десятилетия стало одним из главных проводников глобальной неолиберальной повестки, что в полной мере подтвердилось, когда результаты первичной ревизии поплыли в публичное поле. Агентство по международному развитию развивало главным образом близкие демократам идеологические установки, культивировало ориентированные на прогрессистскую повестку элиты и интеллигенцию и продвигало соответствующие этой повестке реформы. То есть, с точки зрения Трампа, финансировало критиков его политики по всему миру.

Этим фактом многие наблюдатели и эксперты объясняли столь стремительный наскок администрации на USAID в первые же дни у власти. Но агентство в отличие от других столпов американского глубинного государства всегда оставалось инструментом работы во внешнем контуре. При этом глобальная раскрученность и богатство этого учреждения сделали его естественной жертвой аппетита новой власти к быстрым победам. Впрочем, и «маленькой победоносной войны» не получилось – революционный замах быстро обратился в очередной акт затяжной внутриполитической борьбы. Уволенные чиновники агентства завалили правящую администрацию исками, и процесс забуксовал. Сомнений, что «дожмут», вроде бы нет, но столь увлекательной и хлесткой эта история уже не будет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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