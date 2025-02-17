Мир без дотаций

Мир без дотацийРазгромив USAID, Трамп решил перестроить логику, по которой работал мир в последние десятилетия
Громогласное закрытие USAID, Агентства США по международному развитию, главного института по раздаче американских денег лояльным реципиентам по всему миру, стало одной из самых обсуждаемых новостей февраля. Ни для кого не было секретом, что USAID в последние десятилетия стало одним из главных проводников глобальной неолиберальной повестки, что в полной мере подтвердилось, когда результаты первичной ревизии поплыли в публичное поле. Агентство по международному развитию развивало главным образом близкие демократам идеологические установки, культивировало ориентированные на прогрессистскую повестку элиты и интеллигенцию и продвигало соответствующие этой повестке реформы. То есть, с точки зрения Трампа, финансировало критиков его политики по всему миру.
Этим фактом многие наблюдатели и эксперты объясняли столь стремительный наскок администрации на USAID в первые же дни у власти. Но агентство в отличие от других столпов американского глубинного государства всегда оставалось инструментом работы во внешнем контуре. При этом глобальная раскрученность и богатство этого учреждения сделали его естественной жертвой аппетита новой власти к быстрым победам. Впрочем, и «маленькой победоносной войны» не получилось – революционный замах быстро обратился в очередной акт затяжной внутриполитической борьбы. Уволенные чиновники агентства завалили правящую администрацию исками, и процесс забуксовал. Сомнений, что «дожмут», вроде бы нет, но столь увлекательной и хлесткой эта история уже не будет.