Подозреваемый в убийстве Кирка заранее написал записку о своих планах
Директор ФБР Каш Патель заявил, что подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка в Юте написал текстовое сообщение о своих планах до совершения преступления. По словам Пателя, следователи также обнаружили доказательства существования физической записки, уничтоженной подозреваемым, где тот заявлял о намерении «убрать Чарли Кирка». Об этом сообщает Reuters.
22-летний Тайлер Робинсон отправил сообщение через платформу Discord с признанием в совершении преступления. В сообщении говорилось: «Это был я в UVU [Utah Valley University – Университет долины Юты] вчера. Мне жаль все это».
31-летнего Кирка застрелили в ходе политико-образовательного мероприятия в кампусе Университета Юты 10 сентября. Пуля попала в область шеи. Его доставили в больницу в критическом состоянии, но не смогли спасти. У него остались жена и двое детей. Президент США Дональд Трамп после происшествия пообещал, что его администрация «найдет каждого, кто причастен к этому злодеянию и другому политическому насилию, включая организации, которые финансируют и поддерживают его».