Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Подозреваемый в убийстве Кирка заранее написал записку о своих планах

Ведомости

Директор ФБР Каш Патель заявил, что подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка в Юте написал текстовое сообщение о своих планах до совершения преступления. По словам Пателя, следователи также обнаружили доказательства существования физической записки, уничтоженной подозреваемым, где тот заявлял о намерении «убрать Чарли Кирка». Об этом сообщает Reuters.

22-летний Тайлер Робинсон отправил сообщение через платформу Discord с признанием в совершении преступления. В сообщении говорилось: «Это был я в UVU [Utah Valley University – Университет долины Юты] вчера. Мне жаль все это».

31-летнего Кирка застрелили в ходе политико-образовательного мероприятия в кампусе Университета Юты 10 сентября. Пуля попала в область шеи. Его доставили в больницу в критическом состоянии, но не смогли спасти. У него остались жена и двое детей. Президент США Дональд Трамп после происшествия пообещал, что его администрация «найдет каждого, кто причастен к этому злодеянию и другому политическому насилию, включая организации, которые финансируют и поддерживают его».

Что известно о подозреваемом в убийстве американского активиста Кирка. Главное

Политика / Международные новости
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её