Вучич поблагодарил СВР России за предупреждение о «майдане» в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич выразил благодарность Службе внешней разведки (СВР) России за предупреждение о возможности «майдана» в стране 1 ноября.
«Спасибо российским партнерам за информацию и оповещение, наша спецслужба с ними дополнительно свяжется, а мы защитим Сербию», – заявил Вучич во время визита в Японию (цитата по «РИА Новости»).
15 сентября пресс-бюро СВР сообщило, что беспорядки в Сербии во многом связаны с подрывной деятельностью ЕС, цель которой – привести к власти лояльное Брюсселю руководство.
По данным российской разведки, сценарий «цветной революции» пока не достигает целей из-за сильных патриотических настроений, влияния Сербской православной церкви и памяти о натовских бомбардировках. При этом, как считают в СВР, евроэлиты намерены использовать годовщину событий в Нови-Саде 1 ноября для усиления протестной активности. Основной упор делается на молодежь и продвижение идей «светлого европейского будущего» через СМИ и НПО.
13 сентября в Белграде профсоюзы и студенты перекрыли площадь Славия. Организаторы акции из объединения обвинили власти в планах приватизировать ряд госпредприятий.