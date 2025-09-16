Вучич поблагодарил СВР России за предупреждение о «майдане» в Сербии

По данным российской разведки, сценарий «цветной революции» пока не достигает целей из-за сильных патриотических настроений, влияния Сербской православной церкви и памяти о натовских бомбардировках. При этом, как считают в СВР, евроэлиты намерены использовать годовщину событий в Нови-Саде 1 ноября для усиления протестной активности. Основной упор делается на молодежь и продвижение идей «светлого европейского будущего» через СМИ и НПО.