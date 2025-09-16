Лавров: Россия постепенно отказывается от термина «недружественные страны»
Россия намерена отказаться от использования термина «недружественные страны», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной подготовке международного конкурса «Интервидение».
По его словам, понятие по-прежнему закреплено в законодательстве, однако в официальной риторике от него постепенно отходят. «Как президент, недавно выступая, подчеркнул, что у нас нет недружественных стран, есть страны, у которых недружественное правительство по отношению к Российской Федерации», – сказал глава МИДа (цитата по «РИА Новости»).