Лавров: Россия постепенно отказывается от термина «недружественные страны»

Ведомости

Россия намерена отказаться от использования термина «недружественные страны», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной подготовке международного конкурса «Интервидение».

По его словам, понятие по-прежнему закреплено в законодательстве, однако в официальной риторике от него постепенно отходят. «Как президент, недавно выступая, подчеркнул, что у нас нет недружественных стран, есть страны, у которых недружественное правительство по отношению к Российской Федерации», – сказал глава МИДа (цитата по «РИА Новости»).

Президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), что Россия не «вставляет никаких палок в колеса» в отношении сотрудничества с другими странами.

