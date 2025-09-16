Володин поблагодарил Путина за развитие парламентаризма

16 сентября стартовала осенняя сессия Госдумы. Она продлится с продлится с 2 сентября по 30 декабря. Последнее пленарное заседание весенней сессии прошло 23 июля. Как говорил собеседник «Ведомостей» на Охотном ряду, ключевыми темами в эту сессию станут принятие федерального бюджета и второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками.