Володин поблагодарил Путина за развитие парламентаризма
Президент РФ Владимир Путин «делает все, для того чтобы парламентаризм в нашей стране развивался». Об этом объявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, открывая осеннюю сессию нижней палаты.
«Еще раз хочу подчеркнуть, что Владимир Владимирович Путин делает все, для того чтобы парламентаризм в нашей стране развивался, защищались права и свободы граждан», – сказал Володин, следует из трансляции заседания.
Володин отметил, что накануне провел встречу с президентом, где обсудили планы и приоритеты нижней палаты парламента.
16 сентября стартовала осенняя сессия Госдумы. Она продлится с продлится с 2 сентября по 30 декабря. Последнее пленарное заседание весенней сессии прошло 23 июля. Как говорил собеседник «Ведомостей» на Охотном ряду, ключевыми темами в эту сессию станут принятие федерального бюджета и второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками.
«Ведомости» писали, что Госдума сократила число заседаний в сентябре. В частности, по словам источников, не состоится заседание в четверг, 18 сентября. По версии политолога Павла Склянчука, отмена заседания связана с низкой наполняемостью повестки законопроектами на принятие.