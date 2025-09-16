Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Володин поблагодарил Путина за развитие парламентаризма

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин «делает все, для того чтобы парламентаризм в нашей стране развивался». Об этом объявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, открывая осеннюю сессию нижней палаты.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что Владимир Владимирович Путин делает все, для того чтобы парламентаризм в нашей стране развивался, защищались права и свободы граждан», – сказал Володин, следует из трансляции заседания.

Володин отметил, что накануне провел встречу с президентом, где обсудили планы и приоритеты нижней палаты парламента.

Госдума сократила число заседаний в сентябре

Политика / Власть

16 сентября стартовала осенняя сессия Госдумы. Она продлится с продлится с 2 сентября по 30 декабря. Последнее пленарное заседание весенней сессии прошло 23 июля. Как говорил собеседник «Ведомостей» на Охотном ряду, ключевыми темами в эту сессию станут принятие федерального бюджета и второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками.

«Ведомости» писали, что Госдума сократила число заседаний в сентябре. В частности, по словам источников, не состоится заседание в четверг, 18 сентября. По версии политолога Павла Склянчука, отмена заседания связана с низкой наполняемостью повестки законопроектами на принятие.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её