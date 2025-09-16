В Италии постановили экстрадировать в ФРГ подозреваемого в подрыве Nord Stream
Гражданина Украины, подозреваемого в подрыве газопроводов «Северные потоки», экстрадируют в Германию. Об этом сообщает Reuters.
«Итальянский суд принял решение об экстрадиции в Германию украинца, подозреваемого в причастности к атаке на газопровод "Северный поток" в 2022 г.», – говорится в материале.
Мужчина, личность которого официально не разглашается в соответствии с законодательством Германии о защите персональных данных, был арестован в прошлом месяце недалеко от итальянского прибрежного города Римини по европейскому ордеру на арест. Его адвокаты заявили, что он будет обжаловать это решение в Кассационном суде, высшей судебной инстанции Италии.
21 августа в Италии по подозрению в организации диверсии на газопроводах «Северный поток» был задержан украинец Сергей Кузнецов. Il Fatto Quotidiano со ссылкой на материалы следствия писала, что он был командиром взвода с 2022 г. до декабря 2023 г. Сам мужчина отверг свою причастность к взрыву. На допросе он утверждал, что во время инцидента был на территории Украины.