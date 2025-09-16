Россия и Белоруссия уравняли избирательные права граждан Союзного государства
Белорусский парламент ратифицировал протокол о внесении изменений в договор с Россией о равных правах граждан. Теперь белорусы и россияне, постоянно проживающие на территории другого государства, смогут участвовать в местных выборах – избирать и быть избранными в органы самоуправления. Об этом сообщает «БелТА».
Документ также приводит положения договора 1998 г. о равных правах граждан в соответствие с законодательством двух стран и правовой базой Союзного государства.
Кроме того, депутаты ратифицировали соглашение о взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными судебными органами. Оно предусматривает меры защиты должностных лиц и других категорий граждан, включая процедуры отказа от иммунитета и обязательство сторон проводить собственное расследование при возникновении обвинений.
Оба документа были подписаны Белоруссией и Россией в марте 2025 г. в Москве.
В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора с Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документом закреплены взаимные гарантии в случае посягательств на безопасность двух стран, а также Союзного государства в целом.