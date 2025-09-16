Россия и Белоруссия уравняли избирательные права граждан Союзного государства

Белорусский парламент ратифицировал протокол о внесении изменений в договор с Россией о равных правах граждан. Теперь белорусы и россияне, постоянно проживающие на территории другого государства, смогут участвовать в местных выборах – избирать и быть избранными в органы самоуправления. Об этом сообщает «БелТА».