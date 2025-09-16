Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Россия и Белоруссия уравняли избирательные права граждан Союзного государства

Ведомости

Белорусский парламент ратифицировал протокол о внесении изменений в договор с Россией о равных правах граждан. Теперь белорусы и россияне, постоянно проживающие на территории другого государства, смогут участвовать в местных выборах – избирать и быть избранными в органы самоуправления. Об этом сообщает «БелТА».

Документ также приводит положения договора 1998 г. о равных правах граждан в соответствие с законодательством двух стран и правовой базой Союзного государства.

Кроме того, депутаты ратифицировали соглашение о взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными судебными органами. Оно предусматривает меры защиты должностных лиц и других категорий граждан, включая процедуры отказа от иммунитета и обязательство сторон проводить собственное расследование при возникновении обвинений.

Оба документа были подписаны Белоруссией и Россией в марте 2025 г. в Москве.

В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора с Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документом закреплены взаимные гарантии в случае посягательств на безопасность двух стран, а также Союзного государства в целом.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте