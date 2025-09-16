Кабмин намерен внести в Госдуму законопроект о бюджете до 1 октября

Кабмин намерен внести в Госдуму законопроект о бюджете до 1 октябряВолодин заявил, что депутаты готовы к рассмотрению документа
Правительство России планирует до 1 октября внести на рассмотрение Госдумы (ГД) законопроект о федеральном бюджете на 2026 г. и плановый период 2027-2028 гг. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, выступая на открытии девятой сессии VIII созыва ГД.
По словам Володина, депутаты уже готовы к рассмотрению документа. Спикер ГД отметил, что, с одной стороны, это делает обсуждение проще, но с другой, – сложнее для кабмина, так как парламентарии «в предмете, в теме и будут обсуждать предложение скрупулезно».
«С тем, чтобы все права наших граждан, социальные обязательства были подкреплены, исполнены. В ситуации, когда у нас уже более 30 000 санкций объявлено стране, это, конечно, непросто», – сказал Володин.
15 сентября президент России Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, что правительство продолжает работать над проектом федерального бюджета на следующие три года. В связи с этим Кремль проводит с кабмином целую серию совещаний по контурам главного финансового документа страны, его основным приоритетам.