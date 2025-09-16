Кабмин намерен внести в Госдуму законопроект о бюджете до 1 октября

По словам Володина, депутаты уже готовы к рассмотрению документа. Спикер ГД отметил, что, с одной стороны, это делает обсуждение проще, но с другой, – сложнее для кабмина, так как парламентарии «в предмете, в теме и будут обсуждать предложение скрупулезно».