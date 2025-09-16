Путин встретится с лидерами парламентских фракций 18 сентября
Президент России Владимир Путин 18 сентября проведет встречу с лидерами парламентских фракций. Об этом сообщил руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев в ходе пленарного заседания Госдумы.
Он отметил, что инициатива исходила от лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который предложил организовать встречу с главой государства. По словам Васильева, вопрос был решен при содействии спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Во время пленарного заседания нижней палаты парламента Володин заявил, что Путин «делает все, для того чтобы парламентаризм в нашей стране развивался». Он отметил, что накануне провел встречу с президентом, где обсудили планы и приоритеты нижней палаты парламента.