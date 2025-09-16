Путин встретится с лидерами парламентских фракций 18 сентября

Во время пленарного заседания нижней палаты парламента Володин заявил, что Путин «делает все, для того чтобы парламентаризм в нашей стране развивался». Он отметил, что накануне провел встречу с президентом, где обсудили планы и приоритеты нижней палаты парламента.