Еврокомиссия изучает возможность введения санкций против властей Грузии
Еврокомиссия (ЕК) рассматривает возможность введения санкций против грузинских властей, возможна и приостановка безвизового режима. Об этом заявила представитель ЕК Анита Хиппер.
«В ходе обсуждений, которые мы проводили, рассматривались и другие варианты, от санкций до приостановки безвизового режима и других мер», – сказала она (цитата по ТАСС).
Хиппер отметила, что европейские власти полностью понизили уровень политических контактов с Грузией, прекратили финансовую помощь грузинским властям и «увеличили нашу поддержку гражданскому обществу».
Politico писало в июле, что европейские дипломаты обсуждают отмену безвизового режима с Грузией из-за подавления властями акций протестов. ЕС воздерживался от каких-либо действий против Тбилиси из-за сопротивления небольшой группы стран-участниц, отмечало издание.
Осенью 2024 г. премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о заморозке рассмотрения вопроса о членстве страны в ЕС до 2028 г. С этого момента в стране регулярно проходят демонстрации с призывами к новым парламентским выборам.