Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Еврокомиссия изучает возможность введения санкций против властей Грузии

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) рассматривает возможность введения санкций против грузинских властей, возможна и приостановка безвизового режима. Об этом заявила представитель ЕК Анита Хиппер.

«В ходе обсуждений, которые мы проводили, рассматривались и другие варианты, от санкций до приостановки безвизового режима и других мер», – сказала она (цитата по ТАСС).

Хиппер отметила, что европейские власти полностью понизили уровень политических контактов с Грузией, прекратили финансовую помощь грузинским властям и «увеличили нашу поддержку гражданскому обществу».

Politico писало в июле, что европейские дипломаты обсуждают отмену безвизового режима с Грузией из-за подавления властями акций протестов. ЕС воздерживался от каких-либо действий против Тбилиси из-за сопротивления небольшой группы стран-участниц, отмечало издание.

Осенью 2024 г. премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о заморозке рассмотрения вопроса о членстве страны в ЕС до 2028 г. С этого момента в стране регулярно проходят демонстрации с призывами к новым парламентским выборам.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь