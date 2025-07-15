Евросоюз может отменить безвизовый режим с Грузией из-за протестов
Европейские дипломаты обсуждают отмену безвизового режима с Грузией из-за подавления властями акций протестов, сообщает Politico.
При этом ЕС последние несколько месяцев воздерживается от каких-либо действий против Грузии из-за сопротивления небольшой группы стран-участниц, отмечает издание.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 г. объявил о заморозке рассмотрения вопроса о членстве страны в ЕС до 2028 г. С этого момента в стране регулярно проходят демонстрации с призывами к новым парламентским выборам. Европейские политики на протяжении всего этого времени выражали поддержку протестующим.