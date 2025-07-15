Евросоюз может отменить безвизовый режим с Грузией из-за протестов

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 г. объявил о заморозке рассмотрения вопроса о членстве страны в ЕС до 2028 г. С этого момента в стране регулярно проходят демонстрации с призывами к новым парламентским выборам. Европейские политики на протяжении всего этого времени выражали поддержку протестующим.