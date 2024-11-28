Грузия приостановила переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года

30 октября «Ведомости» писали об отказе Еврокомиссии начинать переговоры с Грузией о приеме в Евросоюз. Процесс вступления страны в Евросоюз был приостановлен из-за действий грузинского правительства. Международная миссия по наблюдению за недавно прошедшими в стране парламентскими выборами выявила ряд недостатков, в частности, законодательные поправки к избирательному процессу, компромиссы в отношении тайны голосования, процедурные несоответствия, запугивание и давление на избирателей.