Грузия приостановила переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года
Правящая партия «Грузинская мечта» решила приостановить до 2028 г. обсуждение переговоров с Евросоюзом о вступлении в организацию, объявил на брифинге премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
«До конца 2028 г. мы также отказываемся от каких-либо бюджетных грантов ЕС», – добавил глава правительства (цитата по ТАСС).
Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего выборы в Грузии и потребовавшего введения санкций против победившей партии. При этом пока ни одна страна ЕС официально не делала подобных заявлений в адрес «Грузинской мечты».
30 октября «Ведомости» писали об отказе Еврокомиссии начинать переговоры с Грузией о приеме в Евросоюз. Процесс вступления страны в Евросоюз был приостановлен из-за действий грузинского правительства. Международная миссия по наблюдению за недавно прошедшими в стране парламентскими выборами выявила ряд недостатков, в частности, законодательные поправки к избирательному процессу, компромиссы в отношении тайны голосования, процедурные несоответствия, запугивание и давление на избирателей.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили также не согласилась с итогами выборов и 19 ноября обратилась в Конституционный суд с просьбой пересмотреть их результаты. Глава государства утверждала, что была нарушена тайна голосования, а также не приняты во внимание конституционные права граждан.