Президент Грузии подала иск в КС с требованием признать выборы недействительными
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась в Конституционный суд (КС) с просьбой пересмотреть итоги парламентских выборов, которые, по ее мнению, были проведены нечестно. Глава государства утверждает, что якобы была нарушена тайна голосования, а также не приняты во внимание конституционные права граждан. Об этом сообщила журналистам Эка Беселия, которая будет отстаивать позицию Зурабишвили в суде, передает портал Fortuna.ge.
«В этом иске речь идет об отсутствии двух законов. Первый – нарушение принципа всеобщности: нашим согражданам, проживающим за рубежом, было отказано в участии предвыборной компании. Второй – нарушение тайны голосования. Есть не одно доказательство, подтверждающее последнее заявление», – заявила представитель грузинского лидера.
Через три дня КС страны решит, принимать ли к производству дело. В случае, если иск будет удовлетворен, у суда будет 30 дней на рассмотрение жалобы и вынесение вердикта.
18 ноября «Ведомости» писали, что Зурабишвили итоги выборов в парламент страны не признала, призвав граждан выходить на митинги. Сомнения по поводу результатов выборов также выразили в ЕС и США. 16 ноября ЦИК Грузии опубликовала окончательный отчет по итогам прошедших парламентских выборов. Партия «Грузинская мечта» победила с результатом 53,93% голосов (89 мандатов из 150).