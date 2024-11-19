Президент Грузии подала иск в КС с требованием признать выборы недействительными

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась в Конституционный суд (КС) с просьбой пересмотреть итоги парламентских выборов, которые, по ее мнению, были проведены нечестно. Глава государства утверждает, что якобы была нарушена тайна голосования, а также не приняты во внимание конституционные права граждан. Об этом сообщила журналистам Эка Беселия, которая будет отстаивать позицию Зурабишвили в суде, передает портал Fortuna.ge.