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Президент Грузии подала иск в КС с требованием признать выборы недействительными

Ведомости

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась в Конституционный суд (КС) с просьбой пересмотреть итоги парламентских выборов, которые, по ее мнению, были проведены нечестно. Глава государства утверждает, что якобы была нарушена тайна голосования, а также не приняты во внимание конституционные права граждан. Об этом сообщила журналистам Эка Беселия, которая будет отстаивать позицию Зурабишвили в суде, передает портал Fortuna.ge.

«В этом иске речь идет об отсутствии двух законов. Первый – нарушение принципа всеобщности: нашим согражданам, проживающим за рубежом, было отказано в участии предвыборной компании. Второй – нарушение тайны голосования. Есть не одно доказательство, подтверждающее последнее заявление», – заявила представитель грузинского лидера.

Через три дня КС страны решит, принимать ли к производству дело. В случае, если иск будет удовлетворен, у суда будет 30 дней на рассмотрение жалобы и вынесение вердикта.

18 ноября «Ведомости» писали, что Зурабишвили итоги выборов в парламент страны не признала, призвав граждан выходить на митинги. Сомнения по поводу результатов выборов также выразили в ЕС и США. 16 ноября ЦИК Грузии опубликовала окончательный отчет по итогам прошедших парламентских выборов. Партия «Грузинская мечта» победила с результатом 53,93% голосов (89 мандатов из 150).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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