Зурабишвили призвала провести повторные выборы в парламент Грузии

16 ноября центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии опубликовала окончательный отчет по итогам прошедших 26 октября парламентских выборов, партия «Грузинская мечта» победила на них с 53,93% голосов (89 мандатов из 150). «Коалиция за перемены» набрала по итогам выборов 11,03% голосов граждан и получит 19 мандатов, у «Единого национального движения» – 10,17% голосов и 16 мандатов. Еще 8,81% граждан поддержали коалицию «Сильная Грузия» (14 мандатов), партия «За Грузию» набрала 7,77% голосов (12 мандатов).