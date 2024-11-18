Зурабишвили призвала провести повторные выборы в парламент Грузии
Парламентские выборы в Грузии должны пройти повторно, заявила президент страны Саломе Зурабишвили на брифинге.
«Когда выборы в стране не состоялись, обязательным является, чтобы они прошли повторно в кратчайшие сроки», – сказала она (цитата по ТАСС).
Президент добавила, что сейчас Грузия стоит на пути «дестабилизации и двоевластия».
Выборы в парламент Грузии состоялись 26 октября. На них проголосовали 2 млн избирателей, явка составила 58,94%. Партия «Грузинская мечта» сохранила большинство и будет формировать новое правительство страны. При этом правящая партия набрала меньше 50% голосов в Тбилиси, Кутаиси и Батуми.
Президент Зурабишвили итоги выборов не признала, призвав граждан выходить на митинги. Сомнения по поводу результатов выборов также выразили в ЕС и США.
16 ноября центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии опубликовала окончательный отчет по итогам прошедших 26 октября парламентских выборов, партия «Грузинская мечта» победила на них с 53,93% голосов (89 мандатов из 150). «Коалиция за перемены» набрала по итогам выборов 11,03% голосов граждан и получит 19 мандатов, у «Единого национального движения» – 10,17% голосов и 16 мандатов. Еще 8,81% граждан поддержали коалицию «Сильная Грузия» (14 мандатов), партия «За Грузию» набрала 7,77% голосов (12 мандатов).