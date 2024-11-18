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Зурабишвили призвала провести повторные выборы в парламент Грузии

Ведомости

Парламентские выборы в Грузии должны пройти повторно, заявила президент страны Саломе Зурабишвили на брифинге.

«Когда выборы в стране не состоялись, обязательным является, чтобы они прошли повторно в кратчайшие сроки», – сказала она (цитата по ТАСС).

Президент добавила, что сейчас Грузия стоит на пути «дестабилизации и двоевластия». 

Выборы в парламент Грузии состоялись 26 октября. На них проголосовали 2 млн избирателей, явка составила 58,94%. Партия «Грузинская мечта» сохранила большинство и будет формировать новое правительство страны. При этом правящая партия набрала меньше 50% голосов в Тбилиси, Кутаиси и Батуми.

Президент Зурабишвили итоги выборов не признала, призвав граждан выходить на митинги. Сомнения по поводу результатов выборов также выразили в ЕС и США.

16 ноября центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии опубликовала окончательный отчет по итогам прошедших 26 октября парламентских выборов, партия «Грузинская мечта» победила на них с 53,93% голосов (89 мандатов из 150). «Коалиция за перемены» набрала по итогам выборов 11,03% голосов граждан и получит 19 мандатов, у «Единого национального движения» – 10,17% голосов и 16 мандатов. Еще 8,81% граждан поддержали коалицию «Сильная Грузия» (14 мандатов), партия «За Грузию» набрала 7,77% голосов (12 мандатов).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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