Еврокомиссия отказалась начать переговоры с Грузией о приеме в Евросоюз

Сейчас процесс вступления страны в Евросоюз приостановлен из-за действий грузинского правительства. Недавно в Грузии прошли парламентские выборы. Международная миссия по наблюдению за выборами выявила ряд недостатков на выборах, в частности, законодательные поправки к избирательному процессу, компромиссы в отношении тайны голосования, процедурные несоответствия, запугивание и давление на избирателей, отметили в ЕК.