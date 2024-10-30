Еврокомиссия отказалась начать переговоры с Грузией о приеме в Евросоюз
Еврокомиссия не стала давать рекомендацию начать переговоры с Грузией о приеме в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщается на официальном сайте комиссии.
Сейчас процесс вступления страны в Евросоюз приостановлен из-за действий грузинского правительства. Недавно в Грузии прошли парламентские выборы. Международная миссия по наблюдению за выборами выявила ряд недостатков на выборах, в частности, законодательные поправки к избирательному процессу, компромиссы в отношении тайны голосования, процедурные несоответствия, запугивание и давление на избирателей, отметили в ЕК.
«Эти предварительные выводы подтверждают необходимость проведения комплексной избирательной реформы, которая уже была отмечена в предыдущих ключевых рекомендациях», – говорится в сообщении.
О том, что руководство Евросоюза приняло решение приостановить процесс интеграции Грузии, в июле сообщил посол ЕС в стране Павел Герчинский. Он выразил надежду, что новое грузинское правительство «возобновит серьезную работу» в направлении интеграции Грузии в ЕС после выборов в октябре.
Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Всего проголосовали 2 млн избирателей. По итогам выборов «Грузинская мечта» победила, набрав 53,9% голосов. Партия получает 89 из 150 мандатов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не признала результаты голосования и призвала граждан выходить на митинг, который состоялся 28 октября.