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Еврокомиссия отказалась начать переговоры с Грузией о приеме в Евросоюз

Ведомости

Еврокомиссия не стала давать рекомендацию начать переговоры с Грузией о приеме в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщается на официальном сайте комиссии.

Сейчас процесс вступления страны в Евросоюз приостановлен из-за действий грузинского правительства. Недавно в Грузии прошли парламентские выборы. Международная миссия по наблюдению за выборами выявила ряд недостатков на выборах, в частности, законодательные поправки к избирательному процессу, компромиссы в отношении тайны голосования, процедурные несоответствия, запугивание и давление на избирателей, отметили в ЕК.

«Эти предварительные выводы подтверждают необходимость проведения комплексной избирательной реформы, которая уже была отмечена в предыдущих ключевых рекомендациях», – говорится в сообщении.

О том, что руководство Евросоюза приняло решение приостановить процесс интеграции Грузии, в июле сообщил посол ЕС в стране Павел Герчинский. Он выразил надежду, что новое грузинское правительство «возобновит серьезную работу» в направлении интеграции Грузии в ЕС после выборов в октябре.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Всего проголосовали 2 млн избирателей. По итогам выборов «Грузинская мечта» победила, набрав 53,9% голосов. Партия получает 89 из 150 мандатов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не признала результаты голосования и призвала граждан выходить на митинг, который состоялся 28 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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