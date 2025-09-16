МИД Дании вызвал посла России из-за инцидента с беспилотниками в Польше
Посол России в Дании Владимир Барбин 15 сентября был приглашен в Министерство иностранных дел страны в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства Польши. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства в Telegram-канале.
В ходе беседы Барбин подчеркнул, что у России не было планов наносить удары по объектам на территории Польши. Он отметил, что применявшиеся при атаках на украинские оборонные предприятия беспилотники имеют максимальную дальность полета не более 700 км.
Российский дипломат обратил внимание на готовность Министерства обороны РФ провести консультации с Минобороны Польши по данному вопросу. По его словам, отказ от диалога и поспешные обвинения со стороны НАТО лишь усиливают эскалацию и подтверждают стремление альянса продолжать конфликт на Украине.
15 сентября посол России в Великобритании Андрей Келин не получил доказательств причастности России к инциденту с беспилотниками в Польше. Тогда Великобритания предъявила РФ формальный протест в связи с ситуацией в Польше.
В ночь на 10 сентября в польском небе было зафиксировано 19 беспилотников. По словам Туска, речь идет о «провокации» с якобы участием российских дронов, некоторые из которых летели со стороны Белоруссии. Варшава применила 4 ст. НАТО, которая предусматривает проведение консультаций государств-членов в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из них. Минобороны России заявляло, что целей поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км.