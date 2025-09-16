МИД Дании вызвал посла России из-за инцидента с беспилотниками в Польше

В ночь на 10 сентября в польском небе было зафиксировано 19 беспилотников. По словам Туска, речь идет о «провокации» с якобы участием российских дронов, некоторые из которых летели со стороны Белоруссии. Варшава применила 4 ст. НАТО, которая предусматривает проведение консультаций государств-членов в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из них. Минобороны России заявляло, что целей поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км.